20220222｜最有愛一天多地婚姻登記排長龍　廣州預約量創5年新高

因「2」在網絡語境中常被視作「愛」的諧音，而使日期中出現9個「2」的今日被賦予「最有愛的一天」的特別含義。內地有不少情侶都選擇在這樣的日子登記結婚，廣州當日的婚姻登記預約量達到1683對，創下近五年來的單日新高。



2022年2月22日恰逢星期二、農曆正月二十二，成為最「2」的一天，可謂千載難逢。據《新快報》報道，廣東連日的強冷空氣與降水，卻並未影響新人登記結婚的熱情。

廣州市天河區婚姻登記處專門與今日提早30分鐘開門，迎接前往登記結婚的新人，有工作人員預料當日將有逾200對新人登記結婚。有前往登記結婚的張小姐和徐先生指，在預約系統中等待了1個小時才搶到籌。

同樣於今日登記結婚的盧小姐和冼先生則表示，二人已經相識9年、戀愛4年，家中長輩亦都鐘意正月結婚，為了預約登記，二人在系統中等待了兩個小時才順利拿到籌。被問及將如何慶祝新婚時，二人異口同聲說道，「天氣咁凍，不如回家訓覺。」

此外，廣州市民政局為了做好高峰日婚姻登記工作，日前組織招募近100名志願者協助各區婚姻登記機關做好疫情防控、人員疏導和服務指引等工作，要求各區婚姻登記機關上午提前半小時上班，根據實際情況延長辦公時間，對已經預約且提交資料的當事人進行材料預審，減少當事人現場等候時長，確保滿足市民群眾婚姻登記需求。

而為了應對寒冷天氣，廣州各區婚姻登記處還專門增設臨時等候大廳，越秀、海珠、荔灣、天河、從化、增城等區在戶外搭設避雨帳篷。

事實上，除了廣州之外，全國各地都於今日出現婚姻登記處大排長龍的情況，江蘇南京預約今日登記的新人更是超出平日10倍之多。官媒《新華社》還報道稱，今天「也太有愛了吧」。