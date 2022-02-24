天津「狗不理」成立咖啡公司　成又一「跨界」的連鎖巨頭

內地近年來不時有企業「跨界」賣咖啡的情況，最新的入局者為天津「狗不理」包子店。據天眼查周三（23日）消息，高樂雅咖啡食品（天津）有限公司成立，該公司正是由天津狗不理食品股份有限公司全資控股。分析認為，連鎖巨頭們紛紛跨界賣咖啡，與渠道、成本優勢有關。



公開資料顯示，高樂雅咖啡食品（天津）有限公司的註冊資本為50萬元（人民幣．下同），其定代表人也是狗不理集團的董事長張彥森。其經營範圍含食品銷售（僅銷售預包裝食品）；日用百貨銷售；餐飲管理等。

其實，早在2015年，天津狗不理食品股份有限公司母公司狗不理集團股份有限公司就曾斥資3000萬，收購了澳洲第一大咖啡連鎖品牌高樂雅在中國的永久使用權。按照張彥森當時的說法，經營咖啡的意圖在於多元化發展，冀以獲得的利潤反哺「老字號」。

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而在內地，「跨界」賣咖啡的絕不些一家，中國郵政便在日前正式進軍咖啡界，首家郵局咖啡店2月14日在福建廈門落地試運營。再早些時，中石油於2018年成立「崑崙好客咖啡」；擁有近3萬家門店的中石化易捷便利店亦在2019年發布全新品牌「易捷咖啡」，首家門店落戶於江蘇蘇州。如今「包子+咖啡」的狗不理成為又一入局者，顯示資本熱捧現象不減。

《每日經濟新聞》報道引述市場分析指出，連鎖巨頭們跨界賣咖啡，具有先天的網點渠道資源和門店成本、流量等優勢，相關案例在海外市場更為常見，如英國BP石油、荷蘭殼牌石油、泰國石油公司等均在旗下加油站設有咖啡門店，經營效果不俗。第三方調研機構發布的行業白皮書則預計，到2025年，現磨咖啡市場規模將會達到近2190億元，近三年的年復合增長率將大於20%。