醫聊健康｜河南漢體內竟有3個腎　原來是常見病且會遺傳下一代？

來自河南鄭州的喬先生，早前因有腎結石需要接受手術，卻在術前檢查時意外發現自己有3個腎臟。

鄭州市第一人民醫院泌尿外科主任景治安介紹，喬先生的情況在醫學上稱為「重複腎」，是常見的疾病；若身體無異常，患者無需切除多出的腎臟。



景治安介紹，「重複腎」是一種常見的疾病。（影片截圖）

景治安介紹，「重複腎」是一種較為常見的疾病，發病率為0.4%至7%，以女性患者較多，而患者一般會在左側有重複腎；有患者甚至會有4個腎，亦即「雙側重複腎」。

他表示，重複腎的發病原因是先天性，人在發育時，輸尿管會比腎臟更早長出，有時輸尿管發展得過早就會出現分支，導致出現兩個腎臟。

他又稱，由於結構畸形導致引流不通暢，患者更容易出現泌尿系結石，或者尿路感染等併發症，當中又以腎結石最為常見；重複腎患者要經常做好體檢，一旦發現異常要及時就診。當多出的腎臟令另一個腎臟積水、感染、萎縮、失去功能，就要將其切除。

喬先生已接受腎結石手術，得知自己有3個腎臟且身體無異常情況，他提出想將多出的腎臟捐獻給其他有需要人士，卻遭到醫生反對。景治安解釋，重複的兩個腎可能會在一個包膜內無法分開，若重複腎沒有影響正常生活，不建議做手術切除。

景治安提醒，重複腎是先天性疾病且會遺傳，若家長發現孩子出現漏尿的情況，需及時到醫院檢查，排除重複腎、重複輸尿管的情況，嚴重則需要接受手術。