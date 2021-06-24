男大生每天吃麵包加牛奶　4個月後洗腎　台營養師：不建議這組合

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-24 09:00

現代人生活繁忙，為了解省時間，很多人靠著便利商店解決三餐問題，只不過，如果長時間下來恐怕會影響身體健康，台灣有一名男大生，早餐及午餐皆選擇便利商店食品，結果4個月內變成洗腎患者。

為什麼專家不建議麵包加牛奶這組合？點圖看看台灣營養師許瓊月在醫學節目上的詳細解釋▼▼▼

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台灣營養師許瓊月在節目《醫師好辣》中分享，曾經遇過一名剛畢業的男大生，本身先天性的腎功能異常的他，一直以來都有在追蹤腎臟問題，而平時去補習班上課，為了節省時間，早餐及午餐皆在便利商店解決，方面又快速的「麵包+牛奶」更成為首選，只要一拿就可以去補習班，其他時間能夠認真寫考題。

只不過，這樣的飲食長期間造成身體負擔，男大生沒發現自己已經慢性腎衰竭，許瓊月指出，一般來說，如果慢性腎衰竭走到洗腎，通常看個人照護程度，顧好的話可能5年甚至15年之後才需要洗腎，不過，該名男大生長期靠著麵包及牛奶解決早餐及午餐，導致4個月內走到洗腎階段。

許瓊月提到，其實麵包為高鈉食物，而且不管哪一款麵包都很蓬鬆，因為裡面有磷酸鹽，「其實高磷跟高鈉都是對腎臟是一個負擔」，不建議一般人經常選擇「麵包+牛奶」的組合，如果想透過牛奶補充鈣質，將被麵包中磷酸鹽影響，導致減少鈣質吸收，如果想這樣吃並且補鈣，建議吃完麵包1小時左右再喝牛奶補充鈣質。

節目上還有另一醫生分享因太常吃便利店食品 導致腎臟出現問題的類似例子（點圖了解更多）▼▼▼

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