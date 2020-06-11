男子喝飲料後嚴重腎衰竭　醫生：疑因易拉罐被老鼠排泄物污染

近日，深圳一名司機在路邊小店購買了一罐易拉罐裝飲料，喝完出現發燒、嘔吐症狀，及後發生嚴重腎衰竭，醫院檢查發現是感染流行性出血熱（又稱腎綜合症出血熱）所致。 醫生介紹，這種感染途徑基本上與老鼠有關，懷疑易拉罐被老鼠排泄物污染，患者經治療逐漸恢復。

陳先生在路邊買了一罐易拉罐飲料，喝完後竟發生嚴重腎衰竭。（視覺中國）

陳先生回憶，日前他在工作間隙到商店買了一個飯盒，吃完後又喝了一罐雪藏過的易拉罐飲料，喝之前他下意識地擦了一下罐口，但沒有使用飲管，而是直接對嘴喝。過了一陣子，陳先生開始感到不適，症狀包括乏力、肌肉痠痛，還伴有畏冷、寒戰、發熱等症狀，但他以為只是普通的發燒，便在家自行服用退燒藥。

陳先生吃完藥後體溫降到正常值，但幾小時後又開始發燒，其他症狀亦不見緩解。此後陳先生開始反覆發熱，家人才將他送到龍華區人民醫院。

腎內科主任表示，陳先生的症狀進展迅速，肝腎等功能嚴重受損。（網上圖片）

陳先生及後被轉到腎內科，此時他已間斷發熱伴嘔吐4日、少尿1日，頭頸、胸部皮膚發，眼睛結膜充血。接診的腎內科主任發現，陳先生的症狀進展迅速，尿蛋白和紅細胞指標均不正常，肝腎等多個系統、器官功能嚴重受損，血肌酐達到1025.9umol/L，而一般成年男性血肌酐正常值標準為44-133umol/L，意味着他已嚴重腎衰竭。

腎內科在綜合各種化驗結果和患者臨床症狀後，診斷陳先生為腎綜合症出血熱，立即對他開展針對性搶救治療。醫生對陳先生給予連續性血液淨化治療（CRRT），通過體外循環血液淨化方式連續、緩慢清除水及溶質，以替代腎臟功能。因送醫及時，經過幾次CRRT治療後，陳先生於6月8日順利出院。

醫生認為陳先生喝下的罐裝飲料極有可能被老鼠排泄物污染。（視覺中國）

醫院專家認為，導致陳先生發病的原因，正是那罐他喝下的罐裝飲料，易拉罐在運輸和存儲過程中由於沒有特殊的防護，極有可能被老鼠排泄物污染，因此在喝易拉罐裝飲料時應使用飲管，如果沒有飲管，就要用濕巾擦拭罐口後再飲用。

陳先生的經歷引發不少網民關注，紛紛表示易拉罐使用須特別留意：

－易拉罐設計本來就有問題 －間接吃了老鼠屎，這會帶來多大心理陰影！ －有些商家罐裝飲料倒過來擺，我覺得挺好的 －傳說的事情居然真的發生了？

因喝灌裝飲料而疑似被老鼠排泄物感染已非首例，2018年6月，內媒曾報道南京市第一醫院收治1名飲罐裝飲料後發熱的患者，經詢問病史發現，其存放飲料的地方出現過老鼠屎。

值得一提是，經易拉罐上老鼠排泄物感染疾病的說法，在坊間流傳已久，但不乏反對意見。有傳言曾發生民眾喝完飲料感染鉤端螺旋體病（Leptospirosis）喪命，但根據國際闢謠網站Snopes的資料，加州大學柏克萊分校一名流行病學教授解釋稱，即使鼠尿藏細菌病毒，但鋁罐被風吹日曬的情況下病原也不易存活。美國疾病預防與控制中心（CDC）亦曾發表一篇闢謠聲明，指漢他病毒（Hantavirus）可透過鼠尿傳染，但他們從未發現任何「病毒因鼠尿淋在可樂罐上，進而感染人類」的案例。

（綜合報道）