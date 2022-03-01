內地男性人口較上一年減少46萬　近60年來首次下降

國家統計局昨日（2月28日）發布《2021 年國民經濟和社會發展統計公報》，顯示2021年淨增人口數量創下了近60年來的新低，其中男性人口近60年來首次下降。



公報顯示，2021年末全國人口141260萬人，比上年末增加48萬人，其中城鎮常住人口91425萬人。全年出生人口1062萬人，出生率為7.52%；自然增長率為0.34%。

就性別而言，2021年全國男性人口為72311萬人，佔51.2%，比上一年減少了46萬人；女性為68949萬人，佔48.8%，比上一年增加了94萬人。這是中國男性人口自1962年以來首次出現減少。

同時，雖然全國總人口仍略有增長，但人口下降的省份卻不斷增加。例如，河北省統計局近日發布《河北省 2021 年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，年末全省常住總人口比上年末減少16萬人，是河北40多年來首次出現常住人口下降。甘肅省統計局的數據則顯示，年末全省常住人口比上年末減少11萬人。而安徽省統計局的文章指出，中部六省除湖北和安徽外，常住人口均呈現負增長。

不過數據顯示，河北及甘肅等地的常住人口減少，更多是人口外流所致。中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞認為，全國人口版圖仍在重塑，中部、西北、東北等地的人口仍在向東南沿海集聚，而各省域內部，中小城市、農村人口會繼續向中心城市流動。