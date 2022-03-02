疫情｜深圳打工仔困商業大廈4日3夜求生記　連洗澡保暖也是個挑戰

撰文：深圳微時光
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「封樓」「快走，要封樓了。」晚上9點30分左右，小姚聽到同事在公司門口的喊話後，迅速拿着隨身物品跑下樓去。當她們來到大堂，這裏已經滯留了很多人。迎面而來的女保安朝着湧向出口的人大喊：「一會兒電梯就停，所有人現在上樓！」 此刻，在大堂的還有栗子和同事一行12人，在距離出口只有三步距離處，他們眼睜睜地看見門被封住。「據當時工作人員說，樓上有新冠密切接觸者。」

栗子的公司並不在訊美科技大樓。她和同事只是來給這裡的一家公司做審計，每天早上8點到達，這是持續的第四周。大約下午5點，栗子收到通知要下樓做核酸。最近一段時間，因為疫情管控需要，深圳大多公共場所都實行了「48小時核酸」准入制，收到通知的栗子並不意外，「以為就是一次常規檢測」。不過令她感到奇怪的是，前幾週核酸採樣點都設置在樓下的戶外廣場，但那天卻搬到了大樓裡。

由於已經接近下班時間，有人做完核酸就離開了，但大部分人還是上樓繼續工作。「當時也沒多想，因為我們還有工作沒忙完，做完核酸就又上樓了。」回憶起這一幕，栗子有些感慨，「早知道，我們也早點走不加班了。」當晚9點30分後，留在樓裡加班的人，全都出不去了。

缺乏日常住宿設備的商廈被圍封　點圖看看栗子等人的4日3夜奇幻經歷▼▼▼

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小姚是訊美科技大樓裡一家公司的員工。大樓封鎖後，小姚所在的公司第一時間成立了緊急支援小組。給所有員工派發了毛巾、牙刷等生活用品以及充足的食物。栗子和同事們回到了工作所在的27層。他們分頭給物業、街道辦打電話，得到的回覆都是「等通知」、「正在檢查」。有人在社交軟件上搜和「訊美」有關的消息，除了看到一些同為「被困者」發的現場照片，沒有獲取到任何確鑿的疫情信息。

回到工位上的小姚情緒變得不穩定起來。本來就只是加班到9點多，突然成了回不了家，對一切情況又都沒底，她有點慌，立刻給家人、朋友打電話尋求安慰。「應該是今晚臨時在樓裏呆呆。」栗子和同事討論一番後得出結論，那時已經接近12點。24號凌晨3點，物業人員上樓給栗子一行12人送了6床棉被，因為情況緊急，只能2人共用一床被子。他們找到公司的一些凳子，坐在上面閉眼瞇了會兒，天就亮了。由於事發突然，又遲遲沒有得到一個准信，擔心會被封控隔離在辦公室14天的小姚失眠了，「情緒很崩潰，眼淚都流乾了，整晚沒睡覺。」

24號早9點，訊美科技廣場外沒有往日的人流。但大樓內部，如同每一個工作日一樣，繼續運轉著。大樓裡的載客電梯全部關停，栗子乘坐貨梯來到大廳，接收昨夜緊急聯繫外面的同事送來的生活用品。「我們本來就不是訊美樓裡的員工，所以公司物資保障可能要延遲一點，但幸好還有大樓物業在」，此刻門外已經有很多行李箱、紙箱，都等待著樓內的人來取，「幸好昨晚我們聯繫得及時，再晚一些就不准外面的人送物資進來了」。此時小姚剛用清水洗了把臉，面露幾分憔悴，仍然無法完全接受昨晚睡在辦公室這個事實。回到工位後，她收起一旁的躺椅，打開電腦，「畢竟還是工作日，還得上班」。只是她還沒緩過來，有點心不在焉地望著屏幕發呆。

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栗子則和平常一樣，很快進入了工作狀態，只不過，她會不時抽空查看與疫情有關的新聞，想獲取一些自己所在的這棟樓的官方信息，然而並沒有什麼收穫。在訊美大樓裡，每層樓的員工都只在本層活動，除了領物資和食物，大家不會下樓。統一派發的伙食還不錯，葷素搭配，管飽。和小姚一同滯留在公司的，還有另外一個組的組長和幾位同事，其間大家並沒有進行過多交流，完成工作的同事會看看劇，在辦公室到處走走，望望窗外。「被封那晚通知的是密接，後來又聽說有確診人員」，小姚頻繁打開工作微信群，感到一陣陣焦躁，「那到底是什麼情況呢，什麼時候能出去，依然沒個准信」。

留在訊美大樓過夜的第二晚，栗子和同事們人手有了一床被子。雖然沒有大床能睡，但他們也不想繼續湊合，「這樣白天精神狀態會很差，也不知道要在大樓裏呆多久」。因為防疫需要，整座大樓中央空調都關閉了。於是他們開始尋找辦公區域可用的折疊床，還有一些暖和避光處的沙發。栗子稱自己最擔心的問題是洗澡，「感覺一夜回到解放前，很不方便。」他們選擇自己燒熱水，再兌上衛生間的冷水一起，簡單擦一擦。最終栗子找了個沙發，「最起碼晚上睡得不冷」，她睡前最後一件事，是打開手機看健康碼，見到是綠色才覺得安心。此時，距離她的上一次核酸檢測，已經過去了近30個小時。小姚選擇了聽一些輕音樂來緩解焦慮，「勉強瞇了一會兒」，但她沒有洗澡，覺得自己睡的地方越來越冷。

第三天一早，栗子醒來第一件事，是打開27樓的窗戶通風，因為聽說樓下27A就是「密接者」所在樓層。接著還用酒精、濕巾給自己的電子設備消毒。被封控在大樓的兩天多時間裡，她和同事除了工作、配合安排，能做的事，就是不斷看手機、找新聞、打電話。小姚一直比較著急，她頻繁地去樓下詢問前台：「何時能出去？」但前台只是搖頭，什麼也不知道。「等」，是他們這幾天聽到最多的一個字。「身邊有人挺著急，情緒會比較激動一點」，因為工作性質原因，平常出差和集中封閉在辦公室工作時間多，栗子麵對這種情況，說不上慌張，但內心難免忐忑。

25號中午，栗子從「深圳衛健委」公眾號發布的最新推送中，發現新增病例的軌蹟有訊美科技廣場。「好在也算是得到了官方消息」，栗子說。而此時小姚公司的行政人員開始讓大家都留下電話和所屬街道辦，說街道辦會派人來接。小姚很害怕要在訊美大樓裡被隔離14天，所以當這個消息傳來時，她覺得這一切馬上就要結束了。但一直等到下午5點多，也沒有任何動靜。「這感覺就像是，給你撓了一會兒癢癢，又不理你了。」 此時，小姚的耐心已經被消磨得差不多了。栗子的消息有點滯後，直到25號晚上才收到同樣的通知。但她和同事們都異常興奮，甚至覺得那一晚就能回到床上睡覺。

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一直沒等到社區來接的小姚決定讓家人去聯繫街道辦，一番折騰後，晚上7點，街道辦派人將她帶離大樓，併入住隔離酒店。和栗子一起被封控在大樓的同事，當晚也有一半被街道辦接走。但栗子所在的小組因為項目還需要收尾，選擇留在訊美大樓裡。「在大樓裡睜眼就工作，有種破罐子破摔的感覺」，由於趕項目進度，他們已經連續十幾天加班沒怎麼好好休息，「能躺平睡個舒服點的覺就行，而且，提供的飯菜還不錯 」。栗子已經習慣了睡在辦公室的沙發上，「反正也出不去，只能縮小慾望，放大滿足感」。

2月26日下午5點，栗子等到了一個官宣。在深圳市舉行的疫情防控發布會上，南山區副區長針對訊美科技廣場的情況進行了通報：南山區成立了現場指揮部，聯合相關企業為樓宇內員工提供服務和物資保障。截至目前，該區域密接人員已轉運完畢，其他人員將於今晚（26）日全部轉運妥善安置。1個小時後，結束工作的她，下樓排隊等候離開。此時的大堂，和三天前的那晚一樣，很多人。大家戴著口罩，刷著手機，面無表情，等待著各自的街道辦領他們出去。不少人拿著行李箱，更多的抱著紙箱，裡面裝著牙刷毛巾、拖鞋和一些雜物，隊伍裡帶著主機的人也不在少數。在大樓裏呆了四天三夜，疲憊寫在了所有人的臉上，有的人直接席地而坐。就像一輛里程漫長的綠皮火車終於到站了，他們站在門口，在封閉的空間裡，等待離開。

走出大樓門，栗子感覺視野都開闊起來。呼吸到外面空氣的那一刻，她如釋重負。栗子一行人被接到了南山某隔離酒店，「感覺是一段神奇又魔幻的經歷吧」，栗子最後說道。

備註：應講述者要求，文中人物均採用化名。

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