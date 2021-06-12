雲南大象一路向北　中國人自古以來就是「愛象民族」？

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-06-12 12:00

4月中旬以來，中國大陸雲南的亞洲象－「斷鼻家族」象羣離開位在西雙版納的保護區，一路向北，途經普洱市、玉溪市，並於6月6日走到雲南省省會昆明市。截至6月10日晚上20時，斷鼻家族仍在玉溪市易門縣十街鄉活動。地方政府除倡導、公告要求民眾不要圍觀象羣、聽從監測員指揮，避免造成人員傷亡。

大象羣睡的照片廣傳，不少網民認為非常可愛。（雲南省森林消防總隊）

此次，象羣的北征，森林消防總隊同時出動無人機跟蹤，確保象羣穩定與安全，避免造成意外，牠們更受到國際媒體和許多網友的關注，一張象羣睡倒在路邊的照片。在社羣媒體引發廣大回響，顯見大象受到大眾的喜愛。

大象，在中國傳統文化裏有着特殊意義，被視為吉祥與太平的象徵。與大象有關的紀載，最早見於《呂氏春秋．古樂》：「商人服象，為虐於東夷。周公以師逐之，至於江南」，商人馴服了大象，以暴虐東夷，周公以部隊驅逐，將象羣趕到了江南。

偏愛以母子象為題的殷商青銅器

商人對於大象也是偏愛的，為此製作不少大象造型的青銅器。目前僅有一件青銅器其製作年代為商代中期（公元前15世紀中葉—前13世紀），是館藏於法國巴黎吉美博物館（Musée national des arts asiatiques Guimet）的「大象尊」，其外形非常巨大，高64公分、長有96公分。全身以饕餮紋為飾，背上蓋子已丟失，象鼻斷裂。

考古發現製作於商代晚期（公元前13世紀－前11世紀）的大象青銅器，則佈滿各種誇張造型的雲雷紋、母子象造型的青銅器，還有各種大象造型的玉器。甲骨文中也早早發明了「象」字，顯示先秦時期的中國，有很多區域曾是大象的生活範圍。

神話中處處是象的傣族

不過説到對大象最為崇拜的民族，大概就是中國的傣族了，其先民百越族羣很早就與象結緣。史家司馬遷（公元前145－？）於《史記大宛列傳》載：「昆明之屬無君長……然聞其西可千餘里有乘象國，名曰滇越」，有個善騎大象的國度，名為滇越。

除此之外神象在傣族神話中佔有重要地位，在其創世神話《巴塔麻嘎捧尚羅》中，創世神造好天地後，又創造一隻神象，用鼻子頂住天、四隻腳鎮住大地，從此天地才固定、穩定下來。但沒有白天黑夜，也沒有四季變換，創世神又創造一位象首人身的神來劃分季節、區分白日與夜晚。

象在傣族神話、信仰中有着非常崇高的地位。（百度百科）

而傣族的始祖神話也與象有關，相傳有位傣族婦女在森林中誤喝大象的尿液，懷孕生下一個女娃，被稱為象姑娘。象姑娘長大後得知身世，在森林中費盡千辛萬苦終於找到象父親，後來象姑娘愛上一位青年，兩人所生的後代都被視為神象後裔。因此傣族多把象視為神，以及本族的圖騰。

傣族最崇拜白神象，其被視為風調雨順、五穀豐登、和平安寧的象徵。據説只要白神象出現，就會消災解難、穀物豐收，同時也是守護神。象圖騰崇拜長期影響着傣族人的物質生產和精神生活，形成了傣族特有的象文化，主要體現在製作有象的壁畫、雕塑、陶器與音樂舞蹈，還有服裝布料上。

從先秦殷商與傣族，我們可以看到先民們與大象之間的關係。這次雲南北遷象羣吸引許多美國、日本網友關注，除了聚焦在大象北遷的奇幻冒險外，網友們還注意到地方政府各種安全引導大象的做法，並給予肯定、支持的態度。