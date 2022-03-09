內地職場女性平均月薪達8500元　六成求職中被問婚育情況

3月8日，內地招聘平台「智聯招聘」發布《2022中國女性職場現狀調查報告》。報告顯示，2022年職場女性平均月薪達8545元（人民幣，下同），與男性的9776元相差12%，與上一年持平。但相比去年同期，女性的薪資漲幅為5%，略高於職場男性薪資漲幅的4.8%。



調查報告從職場發展、婚育觀念、家庭責任等多方面分析職場女性的生存發展狀況。數據顯示，擁有大學本科及以上學歷的職場女性佔比55.9%，遠高於男性的33.6%。惟從職場人的評價上看，59.9%的職場人認為男性的優勢是「目標明確，善於完成有挑戰的任務」，而認為富有領導力是女性主要優勢的職場人，佔比僅5.7%。

不同性別職場人遭遇過的不公對待。（紅星新聞）

職場女性因性別或婚育受到不公平對待的情況時有發生，對於造成職場性別不平等的原因，62.3%的女性認為「生育是女性擺脫不掉的負擔」。數據顯示，61.2%的女性在求職中被問婚育情況，高於上一年的55.8%，也遠高於男性的32.3%。此外，38.3%的女性表示婚育影響職場前景，11.9%的女性因性別升職加薪不順。

值得一提的是，近年不少企業都有改善職場女性的福利。過半的職場人表示，所在公司提供產假、哺乳假、月經假等專屬假期，高於上一年的42.8%，另為女性提供彈性工作制、規劃職業發展等各項其他政策和福利亦較去年有所上升。

企業針對女性員工的政策和福利。（紅星新聞）

數據顯示，32.1%的已婚男性願意更早結婚，比例明顯高於已婚女性的20.4%；相反，已婚女性選擇願意晚婚或不結婚的比例較高，達到43.7%，明顯高於男性的30.3%。大多女性認為，婚姻並非人生的必選項，亦擔心生活質量降低；對於男性而言，經濟條件不支持是首要原因，佔比39.6%。

內地去年推出三孩政策，雖然各地相繼推出配套措施、獎勵等，但民眾的生育意願依然有限。數據顯示，僅0.8%的女性準備生三胎，佔比低於男性的5%。認為只生一個和不準備生育的女性，分別佔比35%和17.2%，高於男性的27.3%和11.5%。論及生育願望不強烈的原因，男女性都普遍認為是受到經濟負擔的壓力所致。