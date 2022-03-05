兩會｜提高生育率成焦點　政協委員建議：30歲以上女性凍卵合法

第十三屆全國人大五次會議今早（5日）開幕，今年兩會上不少代表委員就提高生育率提出方案。其中單身女性凍卵權再次引發外界關注，全國政協委員、農工黨河南省委專職副主委、河南省腫瘤醫院副院長花亞偉建議，年滿30歲的健康女性均可自願取卵凍卵。



據國家統計局發佈，2021年末，全國人口達到141260萬人，比上年末僅增加48萬人。全年出生人口1062萬人，人口出生率為7.52‰。根據國家統計局的資料，2021年全國新增人口數量創下了1962年以來的新低。

花亞偉在提案中寫到，「生不出」其實也是影響生育水準的重要原因。根據《中國衛生健康統計年鑒》的調查結果，中國的不孕率從1997年的3.5%提高至2019年的16.4%，預計2023年將增至18.2%。平均每7到8對夫妻中就有一對遭遇生育困境且呈年輕化的趨勢。

因此，花亞偉認為完善輔助生殖是重要提升生育率的政策。其中爭議已久的單身女性凍卵權，他認為要針對30歲以上女性放寬，讓她們能自願取卵凍卵。

全國首例單身女性凍卵 曾掀輿論熱議

花亞偉的提案有四點，一是允許超過30歲的健康女性不論婚否，均可自願取卵凍卵。二是允許年滿30歲的未婚未育女性，進行人工授精、試管嬰兒等助孕手術。

三是鼓勵有條件的醫療機構建立標準的卵子庫，完善規範卵子和卵巢組織冷凍管理，對自願捐卵者可由醫療機構給予一定經濟補助。四是將實施輔助生殖技術發生的相關醫療費用納入醫保支付範疇。據了解，北京是內地首個將輔助生殖技術納入醫保範疇的城市。

花亞偉指出，許多不孕不育患者面臨「卵子緊缺」的窘境，無法實現當父母的願望。花亞偉呼籲完善合法的捐卵途徑，建立合規的「卵子庫」，取消對30歲以上健康女性的凍卵限制。

花亞偉提到，23歲到30歲，是女性卵子品質最佳時段，30歲以後卵子品質就開始下降。但社會現實是，越來越多的女性沒有在20多歲完成結婚生子，而她們仍有生育願望。這種情況下，凍卵是保障她們生育權的一種方式。

花亞偉提到希望可以放寬單身女性的凍卵限制。（中國政協網）

2018年，全國首例單身女性凍卵案曾受到輿論廣泛關注。該案當事人徐棗棗（化名），向首都醫科大學婦產醫院尋求凍卵服務，但醫院因其單身身份拒絕凍卵訴求。徐棗棗以一般人格權糾紛案將醫院告上法庭。去年9月，該案第二次開庭，但案件結果至今仍無定論。單身女性是否該放開凍卵限制，也懸而未決。





反對方擔憂卵子買賣

不過反對方擔憂的讓單身女性凍卵，恐將形成的「賣卵黑市」以及擔憂冷凍技術是否成熟的問題。去年兩會上，當時的全國人大代表、山東中醫藥大學第二附屬醫院生殖醫學科主任醫師孫偉，就並不贊成完全放開。

孫偉接受《紅星新聞》採訪提到。在凍卵技術尚不成熟之際，如果貿然放開禁令，人人都去冷凍卵子，就可能造成資源浪費，或催生買賣卵子行為，甚至衍生代孕等違法行為。另外，輔助生殖技術的巨大利潤催生的黑色產業鏈，存在非正規的輔助生殖機構坑騙、誘導患者等問題。

內地輿論普遍擔心代孕和卵子買賣會造成階級剝削。（Getty）

去年1月，國家衛健委在《關於賦予單身女性實施輔助生育技術權利，切實保障女性平等生育權的建議》提案答覆函中，提到禁止給單身婦女實施人類輔助生殖技術的三點原因：一是應用卵子冷凍技術存在健康隱患；二是為延遲生育為目的的卵子冷凍技術應用在學術界依然存在較大爭議；三是嚴防商業化和維護社會公益是輔助生殖技術實施需要嚴格遵循的倫理原則。

《紅星新聞》報道指出，國家衛健委去年1月回應凍卵提案時，也提到，「要不要凍卵和怎麼使用凍卵是兩件事」。針對凍卵背後的技術與人倫隱憂，花亞偉也回應，他所建議的取卵凍卵第一步是自取自用，在初步允許之後，需要完善相關監管制度，防止出現卵子買賣等問題。