湖南65歲婦從掃地阿姨轉任大學老師惹議　校方：職教一次探索創新

來自湖南長沙的65歲婦人劉珍華是一名清潔工，然而早前卻搖身一變，完成從「掃地阿姨成為大學老師」的華麗轉身，成為湖南吉利汽車職業技術學院勞動教育課的指導老師。事件引起熱議，不少網民均對學校聘用程序和錄用標準提出質疑。校方近日開腔回應事件，認為這是職業教育的一次探索創新。



據介紹，劉珍華是地地道道的農民，10年前，當湖南吉利汽車職業技術學院在湘潭建校辦學時，她被拆遷安置在學校對面的小區，靠着安置房的門面和空餘房出租及其他收入過活。雖然不缺錢，但不想閒着的她決定申請學院內一份清掃工作，並獲聘用。

這些年來，劉珍華一直擔負著學校門面地段的清掃工作，待人熱情和工作認真的形象深入民心，師生們親切地稱她為「掃地阿姨」。她還多次受到表彰，如被學院評為優秀先進個人，優秀事蹟更被張貼在宣傳欄，供全院師生學習。

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去年11月初，劉珍華在湖南吉利汽車職業技術學院開心農場舉行的秋種開場儀式上，從時任學院院長助理付煒手中接過燙金的聘書，成為勞動教育課的指導老師。周一（7日），付煒公開回應外界的關注，強調劉珍華雖然沒有教師資格證，普通話也不怎麼好，但校領導開會討論研究後，還是決定實現這職業教育上的一次探索創新，並認為劉會用實際行動證明她能上好課。

之所以是勞動教育課，他解釋，該校一直按照社會上的企業招聘調研，發現現在的畢業生出來工作後缺乏吃苦耐勞的精神，且如今的學生不願勞動、不會勞動的現象普遍，因此校方決定開設這門課。而由於很多人都不會種植農作物，劉珍華在此期間一直提供幫助，「學生老師對她的評價也很高」。