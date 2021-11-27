佈置作業要求找周杰倫等名人聯繫方式　重慶大學老師走紅

重慶一名大學老師近日為學生們布置了一份特別的作業，要求學生找到周杰倫、郎平等名人的聯繫方式，結果意外走紅，引起熱議。



該作業引發網民關注，有網民甚至問：「這是『王牌特工學校』佈置的作業嗎？」（華龍網-新重慶客戶端）

當事老師為重慶城市科技學院藝術與傳媒學院講師文一，據他介紹，這其實是大一網絡與新媒體專業《新媒介素養課》的課後作業，其之所以這樣佈置，原因有兩個，一是結合新媒介素養課的內容來訓練同學們搜索信息、辨析信息和運用信息的能力，二是網絡媒體專業的學生未來多以記者為職業方向，而作為媒體記者，尋找被採訪對象的聯繫方式本身就是一種基本功，否則是無法從事新聞記者這個職業。

文一續指，這份作業要求合法合規，從公開的信息當中去尋找和辨別信息，並非外人所想的「人肉」他人，而且很多明星的官方平台本來就有公開的聯繫方式和郵箱，「並不像大家所想像中那麼困難」。最後，是否找到聯繫方式並不是考察的重點，主要還是希望學生們能體驗尋找辨析信息的過程，同時去克服畏難的思想，在實踐的過程當中去積累經驗和教訓，掌握新媒體的技能。

至於此次意外走紅，文一既吃驚又高興，後期會把這次意外走紅的現象和經歷，進行總結和分析，成為一份鮮活的教學案例，「希望未來有更多的人關注媒體，更關注新媒體素養，也可以提升同學們對這門課程的興趣度」。