職業寵護師興起　成都青年十幾天賺1.8萬：養兩三年寵物即可入行

四川成都近期出現「職業寵護師」，其主要負責寵物上門餵養、寵物接送、代遛狗等服務，有年輕人只靠空閒時間兼職，就在農曆新年前後的十幾天賺了1.8萬元（人民幣．下同），至於平時也能月入四五千。當地一家提供相關業務的公司表示，作為新興職業，寵護師一職暫無特別嚴苛的要求，民眾只需兩三年養寵物的經驗，再接受相關培訓即可入行。



平時喜歡動物、今年26歲的小譚本身也有養一隻哈士奇，半年前，他利用工作的空餘時間，成為一名兼職寵護師。他介紹，自己其實就類似外賣騎手一樣，會在平台上接單，只是負責的內容是上門接送寵物、遛狗、餵食餵水等。據指，寵護師的服務根據時長、內容不同，平台一次收費價格從30到100多元不等，寵護師再拿到提成。而對小譚自己而言，一次半小時左右、四五十元的服務，他能拿到手30多元。

職業寵護師負責幫幫客戶遛狗等工作。（紅星新聞）

周三（9日）上午，小譚示範了一次自己的工作，由於陌生人一般進門時，狗都會比較激動，因此他進門前，還特意與牠玩一下，避免出現應激反應，待其情緒穩定後，再牽引繩出門遛狗。

小譚表示，平時他每月收入約四五千，不過因是兼職，單量不確定，收入有時也會大不同。例如，新年前後，許多客戶要回老家，故需求量增加，他平均每天能接28至30單左右，最後加上提成、客戶小費、公司獎勵等，他甚至十幾天就拿到了1.8萬元的工資。最忙的時候，小譚試過一天接了35單，從早上8時一直忙到晚上9時多。

對於寵護師的工作，小譚顯得十分滿意，那入行需要什麼條件呢？據介紹，一般只需要兩三年養寵物的經驗，就可與平台公司簽署協議，再接受培訓，內容包括怎樣與客戶溝通、處理緊急情況以及遛狗、接送時的注意事項等。

成都寵便麗科技有限公司負責人周先生則表示，目前市場上的消費對象主要是年輕人、上班族，至於寵護師作為新興職業，暫時沒有特別嚴苛的要求。他又指，新年期間是下單量最高的時間段，平台平均每天能接到兩三千個訂單。而像小譚這種收入過萬的寵護師僅有十來個，但根據接單情況，少的也能賺兩三千。