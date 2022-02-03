主人斥資七千仍被咬傷　內地寵物學校被揭質量堪憂、證書難辨真假

內地近年來湧現送寵物去「上學」的現象，部分寵物學校的課程甚至收費達上萬元（人民幣．下同）。然而當中問題重重，如上海一犬主早前斥資7000元送愛犬去培訓，結果狗「畢業」後第三天就咬了他一口；一些培訓人員的從業證書更是難辨真假，有知情人士透露花1000元就能辦證。



據中新經緯報道，來自上海的沈先生養了一隻名叫糖糖的4歲拉布拉多犬，惟其去年8月起開始出現護食行為，更接連咬傷人，沈先生無奈之下決定斥資7000元，在11月底把糖糖送去一間評價不俗的寵物學校接受為期40天的培訓，內容包括糾正護食行為、隨行、坐、臥、定住、翻身等，校方還承諾如果到期沒有學會，可以免費延期繼續訓練。

不過從寵物學校「畢業」後，糖糖就打回原形，回家後第三天就又一次咬傷了沈先生。沈先生認為，糖糖就只記得坐、趴下、定、翻四個動作，食咬人的毛病沒有明顯改善，故是次「深造」沒起到什麼特別大的作用，根本不值那麼貴，「也就500塊錢的效果吧」。

事實上，沈先生的經歷並非個例，不少網民也紛紛分享類似經歷，如有人花了5000元送寵物狗作為期7天的培訓，但回家後不到半年，所學內容就悉數還給了學校；有人更花了一萬多元送咬過全家人的4歲柴犬去寵物學校培訓4個月，結果回家後沒有改觀，學費都打了水漂。

除了學費貴引人關注外，另一方面，寵物學校和培訓人員是否值得信任也決定了培訓的質素，然而報道指，市面上不少寵物學校的工作人員自稱是寵物訓導師、寵物訓犬師，且持有相關證書，惟對消費者而言，這些證書難分真假。

兩位不同寵物學校的培訓人員，所持證書的發證時間竟完全一樣。（中新經緯微信公號）

例如北京兩家寵物學校均自稱是正規培訓機構，培訓人員持有相關從業證書，可巧合的是，兩位不同寵物學校的培訓人員，所持證書的發證時間竟完全一樣，發證機構皆為「人力資源和社會保障部教育培訓中心」。其中一家寵物學校的培訓人員陸迪（化名）更坦言，自己本來沒有訓犬師證書，是在需要時才辦的，花費只用1000元，也很少有顧客會查詢從業證書。

對於行業生態，有業界人士表示，之前人社部規定了職業資格，但近幾年似乎是放開了，不同機構都可以按照相關標準去培養寵物培訓人員。