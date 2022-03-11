浙江青年跑步後劇烈胸痛　入院始知心臟竟藏一根縫衣針

位於杭州市的浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院急診室，周一（7日）收治了19歲青年小陳（化名），其跑完步後胸部突然劇烈疼痛，經檢查，罪魁禍首竟然是戳到他的心臟內的一根縫衣針。



據了解，小陳從外省到紹興工作，晚上有跑步的習慣。事發當晚，他跑了三圈，結果胸口疼痛難耐，遂到當地醫院求醫，檢查結果出爐後再被迅速轉診至浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院急診室。

當天值班的心外科主治醫師李季雯表示，檢查結果顯示，小陳的心臟竟藏有一根針，還斷成了兩截，當中半截本在右心臟表面的縫衣針跑到了右心室的肌肉層，另外半截則在胸部肌肉。她表示，當時情況比較急，因心臟在跳動，針也會跟著遊走，一旦掉到心腔就麻煩了。

患者被送入浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院。（Wikimedia Commons）

至於為什麼「心中有刺」，小陳回憶，去年12月他在家鄉坐在床上縫衣服，待收拾東西時發現不見了縫衣針，但他不以為意，就直接躺下睡覺了。之後約一兩個月，他便開始斷斷續續咳嗽，偶爾會覺得胸悶胸痛，但同樣沒有為意，直到今次跑步後出現劇烈胸痛。李季雯則推測，該縫衣針扎進小陳胸口後，在肌肉中游走，加上患者平時喜歡運動，才進入心臟。

考慮到腔鏡空間不夠等因素，醫生決定實施開胸手術，經一個多小時手術，兩截針很快被取出。期間，李季雯還發現小陳的心臟處有三四處針眼，猶如是針到心臟後瘋狂「試探」，最後扎了進去。由於炎症反應，小陳出現了心包炎、肺炎等，術後轉入重症監護室進一步治療，但李季雯表示，目前患者的情況基本穩定，應很快就能痊癒。