小感冒致心臟停跳器官衰竭？　廣州少女用 ECMO 13天脫離死神魔爪

廣東廣州市23歲少女妮妮（化名），上月開始有低燒、咳嗽等症狀，遂自行服用感冒藥，但症狀一直沒有緩解，直至因噁心想吐入院後，才查出有急性心肌炎，之後她的心跳更停止6天，多個器官出現功能衰竭。

南方醫科大學第三附屬醫院的醫療團隊，利用體外膜氧合器（ECMO；俗稱人工心肺）將妮妮從死神手上搶回，也為後續一系列救治贏回寶貴的時間。經過一個月的治療，妮妮日前已從深切治療部轉到普通病房，目前正接受康復治療，不日即可出院。



《廣州日報》報道，10月17日開始，妮妮感覺自己有感冒症狀，低燒、咳嗽、咽痛、乏力，於是自行服食感冒藥。兩日後，她開始感覺噁心想吐，於是在朋友陪伴下到南醫三院就診。剛到急診科，醫護人員就發現妮妮病情危重，未能測出血壓，心電圖顯示為室性心律，醫生會診後擬以「心源性休克、暴發性心肌炎、高鉀血症」將她送入深切治療部搶救。

然而，妮妮剛入深切治療部就出現惡性心律失常，隨即心跳停止，遂立即用上人工心肺機。醫院深切治療部主任楊翃介紹，妮妮的心臟因為病毒侵犯已經沒有跳動的能力，為維持生命、保證大腦和重要器官的灌注，只能通過人工心肺機來保障全身器官的營養供給。

楊翃憶述，隨着人工心肺機開始運行，妮妮雖然還沒有心跳恢復，但已經有穩定的血壓。經過醫護人員6日6夜的努力，妮妮的心臟開始重新跳動，隨着心臟功能進一步好轉，至第13天成功撤離人工心肺機。

目前，妮妮身體的各項指標均得到恢復，只有損傷的腎功能需要進一步治療。妮妮表示，在長達兩周的昏迷期間，一直聽到家人朋友與自己說話。據介紹，院方為幫助重度昏迷患者早日甦醒，推出了「音樂療法」，即通過耳機或錄音筆播放親人的呼喚聲，幫助病人逐漸恢復知覺，縮短甦醒周期。

妮妮正接受康復治療。（廣州日報）

楊翃介紹，心肌炎是指心臟肌肉的炎症性病變，病毒感染、細菌感染、藥物、中毒等都能引發心肌炎，當中以病毒感染最為常見，包括腸道病毒、流感病毒等。妮妮感冒後因為自身的身體機能有所下降，病毒通過血液侵犯心臟，引發重症心肌炎。

楊翃表示，心肌炎輕症患者可無任何症狀，重症心肌炎可發生心力衰竭、心源性休克甚至猝死。他提醒，如果感冒後出現發燒、心慌、氣短、活動能力差，需及時到醫院做心電圖、超聲心動圖、檢查心肌鈣蛋白，盡早診斷以免延誤病情。