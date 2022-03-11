黑龍江男與美豔「化妝師」拍拖　女友借6位數後失蹤　結局神展開

大陸黑龍江省大慶市一名趙姓男子，借了楊姓女友11萬元人民幣（約13.6萬港元）後慘遭封鎖，氣得報警提告。沒想到，警方逮捕楊女後，趙男才發現本來的32歲女友竟是50多歲已婚大媽。



綜合陸媒報道，50多歲的楊女去年6月跟趙男透過唱歌認識，當時她自稱是32歲的婚禮化妝師，在楊女主動追求之下，兩人進一步交往。趙男為了楊女，辭掉工作後搬家，與楊女同居。

楊女在與趙男兩人相處的情況下都不曾卸妝，又時常以要外出工作為由，每個禮拜都會外出3至4天偷偷回到本來的家庭中。兩人交往期間，楊女謊稱懷孕、要買化妝品、幫表哥賣收割機、幫姪女買手機等理由，陸續跟趙男騙取11萬元人民幣，但表哥跟姪女的真實真份，竟是楊女的丈夫、女兒。

趙男表示，楊女騙走他離職的補償費11萬元後就神隱，氣得他報警提告。警方獲報後，今年2月18日在黑龍江省綏化市找到楊女，釐清案情並通知趙男，事後依詐欺最送辦。

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