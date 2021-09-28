「化妝品sales」女友大肚先嚟坦白　有個5歲仔未算激　原來做呢行

任何一份愛情，你會提及你的過往嗎？包含前一段婚姻或是前一任感情的事情？倘若另一半懷孕了，那麼你會在意對方沒有向你訴說嗎？



原文發表於匿名2公社：「我並不是歧視女友做這職業，我在意的是兩人既然有以結婚為前提交往，那是否一開始就該坦誠相待，而不是從謊言建立起這段感情？」

有個5歲仔離過婚都算 但原來做百貨公司專櫃sales都係呃人 真實職業係……（點圖睇睇兩次貼文原文同網民意見）👇👇👇

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網民怎麼看？「其實我也覺得交往前可以坦白，不過既然你知道了，可以選擇接受或是不能接受，因為事情已經發生了。」「別人的看法都不重要，重要的是你能不能接受她的過去，還有他欺騙的行為，如果不能就早點說清楚放手吧，如果還愛她，唸一唸，唸完一起面對家人。」「無法接受，可以騙到懷孕才攤牌真的很可怕，是我會選擇直接放生。」「如果是，真心的相愛，包容是最好的辦法，因為她今天不是讓你綠，只是單純的害怕失去你，畢竟她離過婚，有壓力，怕被歧視，多多體諒她吧！」

也有網友冷靜分析：「若妳還愛她那，事情發生了就解決吧，畢竟都已經懷孕了，肚子裡的小孩是無辜的。跟前夫還有沒有聯繫？5歲小孩撫養權歸誰？」「應該是怕你介意她離過婚有小孩吧？而職業的問題也是～何不清楚說明你兩位的立場？有心走一輩子都不是問題，問題是你們要不要在這一刻有一致的決定要跟對方走一輩子？」

不少網友也認為要為肚裡的小孩設想。「我個人認為啦，其實誰都有過去，謊言也是事實了，現在其實都不是去探討是否要照單全收，或者去檢討對方的時候，我認為樓主你應該好好冷靜一下，去思考對方是不是你想要的那個人，並且想想這些事情又否會去影響你往後的判斷，這樣才能真正去接受對方，若沒辦法的話，就趁早結束掉，肚子裡的小孩……可以的話，還是可以生下來，畢竟他是最無辜的。」

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