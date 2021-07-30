紐約85歲「美魔嫲」人老心不老　8個月交往50男　出書教享受當下

撰文：TVBS新聞網
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人生真的不該隨著年齡，為自己設下愈來愈多限制！這位來自紐約、高齡85歲的婆婆，不僅擁有年輕的心態，甚至還破了「8個月內交往50人」的超狂紀錄，也讓婆婆在耄耋之年，嚐到了爆紅的滋味！

曾是專業舞蹈家　85歲「美魔嫲」人生觀太瀟灑

來自紐約的「美魔嫲」Hattie Retroage，今年5月底時，才剛慶祝完85歲生日！曾是專業舞蹈家的Hattie Retroage，不曾因為年老而自我放棄、邋遢度日，多年來將體態與外表狀態都維持超級好！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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8個月和50名男性開房　「美魔嫲」離婚後學會享受當下

Hattie Retroage在年輕時，曾有過一段婚姻，然而，就在與前夫離婚後，Hattie Retroage看待戀愛的心態，變得非常開明！不再強求每段感情，都得「走到最後不分開」反而選擇「享受當下」！

Hattie Retroage透露，平常非常喜歡以交友軟體認識約會對象，且Hattie Retroage自曝約會對象幾乎都是比自己年輕許多的「小鮮肉」，甚至有過「8個月和50名男性開房」的驚人紀錄！

Hattie Retroage在接受外媒訪問時表示：「我無法把目光從年輕男孩身上移開！比起老男人，他們才是我想要約會談戀愛的人。我喜歡年輕男人，不只是渴望他們的身體，我享受的是他們身上的熱情與活力！」

Hattie Retroage鼓勵年長者　不要害怕打破「年齡框架」

即使已經85歲，Hattie Retroage平常仍會透過Instagram紀錄生活，更時常和分享穿搭與化妝過程。目前，Hattie Retroage透露，正在寫書鼓勵年長者「試着與年輕人交往」打破「年齡框架」，也希望讓更多人看到她的老年生活，幫助大家減少對「變老」的恐慌，讓每天活得更有意義、不留遺憾！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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