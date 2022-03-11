「有愛就有家」　內地機構報告顯示72%職場女性接受租房結婚

在重視「磚頭」價值的社會，人生發展常與「上車」掛鉤，然而最新調查指出，當代職場女性的居住觀念與居住習慣均在改變。日前，自如研究院與梨視頻趁「三八」國際婦女節到來之際聯合發布《2022 職場女性居住觀》報告，顯示有72%的職場女性接受租房結婚。



報告顯示，隨着當代職場女性在經濟能力、思想觀念上的進階，「買房才有家」已悄然演化為「有愛就有家」。高達72%的職場女性接受租房結婚，41%的職場女性接受帶孩子租房，兩者均高於男性接受程度。

與男性比較，女性更願意為居住品質付費。在房租收入比調查中，男性支出佔比集中在20%至30%，相反女性則在30%至40%，同時在情侶同居的情況中，75%的職場女性會共擔租金。而在室內佈置、家務分配、生活習慣、費用分攤四方面，「閨蜜合租」產生分歧的比例比「情侶同住」高近300%。另外，40%職場女性會與陌生合租室友成為好友，53%和前室友還會在朋友圈「常見面」。

在居住品質上，報告顯示獨立廁所、廚房、陽台位列職場女性最愛空間三甲，洗澡自由、穿衣自由、聚會自由全都一步到位的獨居租住也同樣受青睞。不過雖然租住行為、理念都趨向品質化，但仍有不少女性租客經歷過假房源、衛生差、破家電、房東賣房等問題，報告顯示，近7成女性租客認為，長租機構的保障性為職場女性提供足夠的安全感。