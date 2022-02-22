全國多地婚姻大數據出爐　結婚率逐年下降姐弟戀或成未來趨勢？

今天是2022年2月22日星期二，也是農曆壬寅年正月廿二。由於「二」普通話諧音「愛」，不少新人都選擇今天「拉埋天窗」。在浙江杭州蕭山區的婚姻登記處，今日將為300多位新人頒發結婚證，上城區也有250多位預約的新人成為合法夫妻。

全國各地的婚姻登記處的結婚登記爆滿，但多地相繼出爐的2021年婚姻大數據顯示，近年的結婚人數依然逐年下降，2021年的離婚率也「暴跌」。



結婚率逐年下降

2月14日，江蘇省民政廳發布2021年江蘇省婚姻登記大數據，2021年江蘇全省民政部門共辦理結婚登記466947對（含補辦登記80635對），較2020年結婚登記總數下降5.16%。數據顯示，5年的結婚登記量逐年下降。

2月16日，安徽省民政廳發布2021年安徽省婚姻登記大數據，2021年安徽省共辦理結婚登記421472對（含補辦登記57316對），較2020年結婚登記總數下降10.68%。數據顯示，近5年全省的結婚登記量呈下降趨勢。

根據全國結婚登記大數據顯示，2013年達1347萬對，2019年跌破1000萬對大關，2020年跌破900萬對，達到813.1萬對，創下2003年以來的新低。

2月22日，在長春市朝陽區民政局婚姻登記處，剛領取結婚證的新人走出領證大廳。（中新社）

結婚年齡推遲

結婚率逐年下降，最根本原因是人口老齡化加重，年輕人減少，適合結婚的年齡段人口整體減少。國家衛健委數據顯示，20歲至34歲女性年均減少340萬，2021年相比2020年減少473萬。此外，男女婚戀觀念轉變，生育、養育、教育成本較高，導致生育意願降低，對婚姻的需求也隨之降低。

除了結婚人數減少，結婚的年齡段亦逐漸提升。數據顯示，江蘇省結婚登記平均年齡為31.22歲，90後、95後成為結婚主力軍；安徽省初婚男女平均年齡均超30歲；浙江杭州市去年的結婚登記年齡，男性為31.7歲、女性30歲，比去年同期分別增長0.3歲和0.4歲。

「姐弟戀」或成未來趨勢？

2021年杭州婚姻登記大數據顯示，2021年婚姻登記中，有11427對「姐弟戀」修成正果；安徽全省結婚登記數量中，女性較男性大1-3歲的有93141對，佔比排第二位，超過兩成。

中國社會科學院社會學研究所研究員李春玲，曾在《社會變遷背景下中國青年問題研究》中公開男女結婚年齡的數據。1990年，按照結婚的年齡，「男大女小」的婚姻模式佔70%，「男小女大」的婚姻佔13.32%；20年後，「男大女小」的婚姻從70%下降到43.13%，而「男小女大」的婚姻則從13.32%上升到40.13%。李春玲認為，「姐弟戀」婚姻數量猛增，反映了女性社會經濟地位有所提高。

2月22日，在北京市海澱區民政局婚姻登記處外，一對新人自拍留念。（新華社）

離婚人數減少

2021年，各地的離婚人數都有所下降。江蘇省完成離婚登記134943對，比2020年（234497對）降低42.45%；杭州市辦理離婚登記16615對，比2020年同比下降26.8%。

值得一提的是，江蘇省離婚數據在冷靜期內主動撤回或逾期未辦理視為撤回的佔比36.45%；杭州市離婚申請受理的27948對中，冷靜期結束後仍未共同到婚姻登記處辦理離婚手續的有8265對。

離婚登記量「暴跌」，或與設立「離婚冷靜期」有密切關係。今年1月1日，《民法典》正式實施，當事人離婚申請30天後，只要夫妻雙方中有一方反悔，未親自到婚姻登記機關申請離婚的，視為撤回離婚登記申請。