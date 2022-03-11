等了18天！1.17億彩券得主終現身　蘇州老伯：等疫情和緩才敢來

蘇州張家港大樂透1.17億（人民幣，下同）大獎得主2月14日揭曉，但得主遲遲未現身。18天後，3月4日得主黃老伯終於現身位於南京的江蘇體彩兌獎大廳現身領獎。對於遲遲不領獎，黃老伯透露，因為當地疫情緊張，全家人選擇延遲赴南京領獎，3月4日正好張家港當地封閉小區解封，黃老伯毫不猶豫，迅速召集全家當天趕赴南京領獎。



蘇州張家港大樂透1.17億大獎得主遲遲未現身，引發許多揣測。而在公布得主的18天後，黃老伯帶著妻子和兒子現身領獎。黃老伯透露，早在公布得主的那天，全家就知道他中獎了，但當時蘇州疫情緊張，為保險起見，他們打算等疫情和緩再來領獎。

由於該獎的兌獎期限是60天，黃老伯笑說自己也不著急。而3月4日蘇州張家港當地因疫情封閉的小區解封，黃老伯也不猶豫，全家迅速集合，當天就趕到南京領獎。黃老伯一家認為「能在情人節中獎，等了十八天，龍抬頭（農曆二月二日）領獎」很圓滿很溫馨。

據了解，黃老伯是長期購買彩券的資深「彩友」，大樂透未上市前就開始購買江蘇體育彩票傳統的7位數玩法，大樂透在江蘇上市後，黃老伯第一次玩就曾中了3000元。此次中獎是參考去年大樂透的得獎號碼，黃老伯稱「因為看著感覺很舒服」，在更改幾個號碼後，讓他順利拿下1.17億人民幣。

內地疫情持續，據國家衛健委通報，內地昨日（10日）報告新增397宗本土確診個案，以山東121宗佔最多；另新增本土無症狀感染者703宗。兩者合共1100宗。新增3宗疑似個案，均為上海的境外輸入個案。