元宇宙｜「捏臉師」月入高達5萬　背後需熟記數千動漫人物臉型

「元宇宙」概念催生新生事物，「捏臉師」便是其中一項，日前央視財經報道其月薪最高可達4.5萬元（人民幣．下同），令這一新興職業被更多人熟知。不過，多數民眾對其光鮮背後的內容仍一知半解，近日，紅星新聞便專訪了一名職業捏臉師，進一步揭開行業的神秘面紗。



所謂捏臉師，即虛擬頭像創作者，是社交應用Soul平台孕育出的一種新型職業。該平台用戶以虛擬頭像作為自己獨特的身份憑證，平台也推出「超萌捏臉」工具，提供包括五官、頭飾在內的創作素材。

現年23歲的小李去年大學畢業後不久，便成了社交平台Soul的一名專職捏臉師，但其實她所學的旅遊管理專業和捏臉師沒有一點關係，自己之所以萌生興趣，完全是因為畢業前偶然發現一名圈內好友的頭像做得生動有趣，於是去學基本操作，不到一星期便熟練掌握，以此賺起了外快。後來，平台上線了個性商城，在需求非常旺盛下，她意識到這是一條財路，遂決定從此以此謀生。

成為平台個性商城捏臉師後，小李每周上傳5張以內的捏臉頭像，累計一月不超過15張。收入方面，一個作品大概在30元左右，除去平台抽取的佣金，其他收入都是個人所得。目前，她最高月收入大概在4萬元左右，然而她表示，一些捏臉師月收入甚至可達5萬元。

網購平台的捏臉產品。（紅星新聞）

創造出一個人臉形像，約需時半個小時，雖然技能門檻較低，但成為受捧的捏臉師卻非易事，為了捏出好看的人臉造型，小李需要將數千個動漫人物臉型熟記於心。而被問到是否選擇其成為終生的職業時，小李表示，她和家人都很滿意現在的收入，自己短期內會繼續從事這份工作，但同時自己也會按照興趣去探索一些新行業，透過空餘時間找一份正式工作，捏臉師則作為副業繼續。不過，隨着行業競爭逐步激烈，小李也稱，一旦作品賣不出去，那捏臉師的收入也就無法得到保障。

據Soul平台相關負責人介紹，如申請成為平台的捏臉師，均需要進行資格審核，申請者上傳的作品須在保證數量的同時保持獨創性，否則該作品就不會通過審核。同時，作品內容的價值取向也是需要被監督的內容之一，如涵蓋不符合主流價值觀的因素，如暴力、血腥等，那麼該作品亦將被拒上線。

另外，捏臉師的需求同樣體現在各大遊戲領域中，遊戲捏臉師還可提供定制化捏臉，消費者花約800至2000元，就可要求捏成某位明星的臉，或自己想要的形象。

然而，捏臉師的發展在社交行業與遊戲行業卻面臨著不同的環境。有遊戲行業中的業者表示，比起與平台簽約的，多數人仍是自由身，缺乏流量支持及銷量優勢下，作品的實際價格較低，收入過萬非常難，更多人只能作為兼職賺些零花錢。與此同時，在遊戲捏臉產業中，常見倒買倒賣現象，導致著作權得不到保障。