元宇宙｜社交App推出3周位列Apple Store榜首　DIY形象涉抄襲惹議

近期，元宇宙成為最炙手可熱的話題，不少科技巨頭開始插足。

內地一款契合元宇宙概念，名為「啫喱」的社交平台 App，一夜之間衝上內地Apple Store榜首，超越微信、小紅書。就在「啫喱」爆紅之際，卻傳出涉嫌抄襲、洩露個人信息等爭議。



「啫喱」是一款熟人社交App，於1月19日推出，上線僅三周就在Apple Store免費總榜、免費應用榜、免費社交榜位居第一。在免費社交榜中，微信、QQ、小紅書跟隨其後，排行第二、三、四位。

《北京商報》報道，易觀分析營銷渠道行業分析師馬世聰表示，「啫喱」的亮點包括虛擬人形象的細節考究，契合元宇宙概念，集合多種遊戲化社交玩法，包括公仔捏臉、潮流穿搭、好友地圖等，利用抖音、小紅書等渠道推廣分發，並通過邀請好友限制形成飢餓營銷效果。

「啫喱」App上線僅三周就在Apple Store免費總榜、免費應用榜、免費社交榜位列榜首。（北京商報）

據了解，「啫喱」用戶可以在個人頁面設置虛擬形象換裝，包括捏臉和DIY形象，App內既提供整套穿搭，亦支持用戶自選單品搭配。其中，抄襲爭議集中在DIY形像上。

內地配飾品牌「THE JINGINGLAB」在網上發表《元宇宙啫喱 App 盛行下設計師抄襲該何去何從》文章，反映該品牌在2021年創作的夢泡少女系列的產品「夢泡花羽絨斜挎包」，出現在「啫喱」換裝頁面，被標示為「花朵包」。

有網民展示一款「啫喱」上可供搭配的帽子，附文「這款帽子是去年夏天出的，面料也是我自己畫的，這個版權在阿里巴巴登記了。別人花 58 元才買到的帽子，現在免費就可以戴？」

除此之外，2月11日晚起，網上開始傳出「啫喱洩露用戶信息，快註銷」、 「帳號註銷後啫喱會保留數據15天」等內容。對此，「啫喱」回應稱，數據保留15天是為了在15天內用戶再次登錄保留其相關信息，若用戶在15天內沒有再次登錄，則會清除數據。

2月12日，「啫喱」產品經理在微博回應洩露用戶個人信息問題，表示該App從未擅自讀取和洩露用戶的任何個人信息。網傳該App存在使用用戶微信號、QQ號等隱私信息，「啫喱」在聲明中否認上述傳言，App所屬的北京一點數娛科技有限公司已收集相關證據並報警。

針對前述的設計版權等問題，「啫喱」相關人士稱，經了解，相關描述與事實不符。為了給用戶提供更好的產品體驗，將建立更加嚴格的內部審核機制。

北京市恆德律師事務所主任律師唐勇表示，「啫喱」是否構成侵權，先要考慮裝扮是否能構成受著作權法保護的作品。若衣服版式或面料圖案是原創且內容具有獨創性，就可以受到著作權保護；如果是根據個人審美，將他人設計的不同款式、顏色的服飾搭配，所體現的是一種創意，則不構成著作權法意義上的作品。