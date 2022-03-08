團聚不一定在香港　港爸毅然到深圳定居：為了家庭必須有人作犧牲

待在珠海的健康驛站裡，小宇仍在為香港的疫情環境擔憂。「不知道誰感染了，誰沒感染」，上班族還得去工作，地鐵上還是那麼多人，辦公室裡你不知道同事有沒有被感染，「大家的心理壓力都很大，自己感染還好一些，就怕傳染給家裡的老人小孩」。



根據3月4日公佈數據，截至當日零時，香港新增52523例新冠肺炎確診病例，過去24小時再有136名確診患者離世。2022年1月8日，陳明浩從香港回到深圳，大學畢業後，陳明浩一直在香港工作，這次過關，是2020年初深港封關後，他第二次回家。同一天，程斯穎與丈夫帶著1歲的孩子，也從深圳灣過關回到深圳。三人沒有預約到深圳的健康驛站，過關後等到半夜，終於被分配到大鵬一家酒店隔離。

1月13日，小宇從深圳回到香港，他在深圳工作一年多，因為兩地封關，回港的次數屈指可數。臨近春節，無論是回深，還是返港 ，陳明浩、程斯穎、小宇通關時皆是人來人往，絡繹不絕。當時來來往往的深港人流，沒有人能預想到，春節後爆發的這場疫情，將再一次改變許多人的生活。

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確診人數幾何式上漲，在港感染者「只能自救」

回到香港後最初的十多天裡，小宇和家人的生活一切入常。大年初一，大家還像往年一樣走親訪友，情況從正月初三開始出現轉折，香港新冠感染人數開始幾何式上升。很快，香港政府發布了新的防疫政策，夜間餐館的堂食取消，私人聚會僅限兩個家庭，聚會人數也有限定，否則將面臨罰款。香港一名男子確診後，由於接載確診者的的士服務尚未啟用，他搭乘一輛坐滿乘客的巴士回家。從正月初三到正月十七離港，這段日子對小宇來說甚是難熬。他的一位朋友，在家裡用自測包檢出陽性之後，打電話給「居安抗疫」熱線，熱線告知他醫療系統已無接待能力，建議他待在家自我隔離。

與內地的居家隔離不同，香港的居家隔離缺少有力監管，也沒有配套的上門便民服務，「這種隔離就看感染者的自律性，很多人是沒有自律性的」。陳明浩有兩名相熟的同事，春節後感染了新冠，同樣也只能居家隔離，隔離期間，「居安抗疫」熱線給到的健康指引並不多，比如自我體溫檢測，如果隔離者有些不舒服，有低燒疼痛症狀，熱線會建議買一些止痛藥。陳明浩的妻子趙琳認識一個香港朋友，家人中孩子和大人都感染上新冠，所幸都屬於無症狀感染者，現在一家人自己準備了一些藥物，找內地朋友寄了些連花清瘟膠囊，開始自覺地居家隔離，「用他們的話說，等政府是等不了的，都是在自救」。而在香港醫院裡，患者人滿為患，病床一直排到了室外空間，前段日子氣溫降到10度以下，很多確診的老人只能躺在帳篷裡過夜。

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待在珠海的健康驛站裡，小宇仍在為香港的疫情環境擔憂，「不知道誰感染了，誰沒感染」，上班族還得去工作，地鐵上還是那麼多人，辦公室裡你不知道同事有沒有被感染，「大家的心理壓力都很大，自己感染還好一些，就怕傳染給家裡的老人小孩」。小宇在香港本地的電視台也看到一個新聞，一名男性確診新冠後，醫院已無空餘床位接收，建議他回家隔離。這名男性走出醫院後，由於接載確診者的的士服務尚未啟用，他搭乘一輛坐滿乘客的巴士回家。況且香港的居住面積普遍狹小，很多家庭是幾個人生活在一個房間裡，很多公寓用的還是公共洗手間，根本沒有條件自我隔離。小宇的朋友在隔離期間，還與家人住在一起，家人每天外出上班，「這樣的話，傳播的風險就大大增加了」。陳明浩小叔常居香港，春節期間小叔拜訪過一位親戚，不料幾天後親戚感染新冠，小叔一家也成為密接者，「家庭感染，交叉感染的機率還是有蠻大的」，萬幸的是，幾輪核酸測下來，一家人都沒有感染病毒。

疫情下的香港日常：確診、菜價、房貸……

陳明浩工作的食品公司，在香港當地也做蔬菜進口業務。他從同事口中了解到，菜價相較春節後最瘋狂的階段，已經有所回落，但依然較貴。小宇在港期間曾到市場買過一次蔬菜，一小把香菜，一小把菜心，需要160元。在陳明浩的公司裡，大約有3成同事已經感染，處於居家隔離狀態。這給公司運營造成了不小的影響，「剩下的同事現在經常加班」。去年年底， 陳明浩向工作5年的香港公司提出辭呈。按照與上司的約定，春節後他再回公司，用兩個多月的時間做好交接，便可離開。按照春節前的計劃，他2月13日便要回到香港，過年團聚時，父母背著陳明浩，建議兒媳把態度放得再強硬一些，不能讓兒子再回香港冒風險。在家人的堅持下，陳明浩跟公司爭取到了遠程辦公的機會。陳明浩的父母原本在香港工作多年，2019年底疫情爆發以後，父母服務的公司經營每況愈下最終倒閉，兩人早已回到深圳生活。

程斯穎的公公在香港貸款買了一層樓放租。春節後受疫情影響，好幾間房屋租不出去，面臨著不小的房貸壓力，「租金根本抵不了貸款」。最近幾天，程斯穎公公婆婆在香港，也動了回深圳生活的念頭。如今，從香港回到深圳並不容易，健康驛站預約就是個難題。春節後，由於過關人數太多，邊檢部門更新了過關規則，必須預約到深圳的健康驛站，才有通關資格。

正月初五，小宇開始在小程序上預約回深圳後隔離的健康驛站，連續十來天他都未能搶到名額，預約的人太多了。幸運的是，看到港珠澳大橋跨境巴士開通的消息後，小宇第一時間上網，搶到了跨境巴士車票，「第二天再登錄查看時，此後一個月的車票已被悉數搶空」。2月27日，小宇在健康驛站房間線上預約系統裡發現，最近一周，小程序放出的預約名額在逐漸減少，尤其3月5日，房間預約名額一下子降到10個，前一天的預約名額還是500個，「不知道這是不是封關的信號」。

回到深圳

在工作地的選擇上，陳明浩也經歷過一個漫長的抉擇期，大概在2021年6月，他才下定決心，辭去香港的工作回深圳定居。陳明浩與妻子趙琳2018年結婚，2019年11月孩子出生。妻子趙琳帶著孩子生活在深圳，過去兩年，陳明浩一年只能回家一次，兒子的兩個生日他都錯過了。究竟是留在香港工作，還是回到深圳尋找職業機會，這個問題從2020年初夫妻倆便開始討論。因為長期分離，且在工作地問題上爭執不下，兩人之間的爭吵愈加頻繁，趙琳提過好幾次離婚，希望他在工作與家庭之間做抉擇。

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雖然公婆在深圳幫忙照顧孩子，很多時候趙琳依然感到無助，孩子6個月時，打完十三價肺炎疫苗後，後半夜開始發燒，其實這是注射疫苗後的正常反應，初為人母的趙琳還是嚇壞了，這種時候，她就特別渴望丈夫在身邊陪伴。疫情反反覆覆，丈夫缺席於家庭生活。趙琳想過，自己是不是也可以去香港工作，她的職業是律師，到了香港只能重新尋找職業方向。徹底放棄自己原有的職業，她捨不得。陳明浩在求職網站上，瀏覽過深圳的工作機會，整體看下來，機會和職場環境與之前相比，都有一定落差，他也擔心自己在香港的工作經驗，與深圳的崗位需求不夠匹配。他今年30歲，是不是也得從零開始，這令他猶豫不決。考慮到孩子未來還在深圳讀書，陳明浩做了妥協，「為了一家人的生活，必須要有一個人做出職業上犧牲」。陳明浩接下來在深圳的職業起步，未必會十分順利，夫妻倆也有一定的心理準備。趙琳產假結束回到職場一年多，家裡多了一份收入，陳明浩養家的負擔輕了不少，「還好我們沒有貸款，生活壓力不算大」。身邊的朋友也勸慰他們，30歲從新開始，總比40歲要早。

程斯穎與丈夫此次回深圳的目的，是給孩子準備香港戶口辦理的相關手續，按照原計劃，一家三口3月初便回香港。當下香港疫情兇猛，丈夫人在深圳，心裡甚是牽掛香港的狀況，「他還是想著回去上班」。公公可能面臨的房貸壓力，小兩口在內地的供房壓力，養孩子的費用，都壓在夫妻倆身上。突如其來的疫情，讓夫妻倆措手不久，程斯穎與丈夫兩口只能商定，她先去找份工作，一家人做好在深圳長期生活的打算。即便如此，小兩口對未來生活依然茫然。程斯穎最近常勸丈夫，嘗試著在深圳找些工作機會，但丈夫在香港工作多年，且他的職業依賴人脈，在深圳求職，可能意味著從零開始，他下不了這個決心。

移居香港之前，程斯穎一直在深圳從事互聯網支付行業，近些天來，她跟以前的同事打聽過職業機會，「他們說疫情以後，互聯網支付行業不算景氣，建議我在其他互聯網領域找找機會」。程斯穎沒有放棄對丈夫的勸說，兩人在孩子的教育問題也有分歧，「他希望在香港上學，我想在深圳讀書」。在香港生活一年多，對比兩地的情況，程斯穎更看好深圳的機會和潛力，而她從事的互聯網相關職業，在香港也很難找到就業機會。與丈夫的心態不同，程斯穎對定居深圳十分樂觀，「畢業後我一直在這邊上班，而且我今年29歲，他30歲，我們還年輕，還有很多機會」。

備註：除小宇外，其他人物均採用化名。

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