疫情｜多地酒店推「托娃套餐」　上海學生5900元豪華江景房上網課

新冠疫情下，學生上網課成為常態，惟也導致居家辦公的家長要與孩子爭奪書房、書桌，或是孩子單獨在家沒有人照顧的情況。近期，上海、江蘇南京等地便有酒店打廣告提供「托娃」服務，付出一定價格後，孩子便能獨享星級酒店的客房上網課，期間有專人看護，部分還有餐飲團隊負責定時投餵等。對於廣告，家長意見不一，不少人看到價格就望而卻步，但也有人有意嘗試，並覺得概念非常好。



相關廣告最先在南京酒店興起，該市已暫停中小學線下教學。據朋友圈傳出的南京蘇寧環球套房飯店廣告表示，「既然要停課，學校和家長不妨直接把娃丟來酒店」。相關條件頗為誘人，包括IT團隊保障網絡順暢，有員工監督孩子做功課及檢查進度，並有餐飲團隊負責定時投餵、安保團隊負責安全隔離保障等，而寫完功課還有賓客服務團隊把孩子拉出來做操等，市場部則負責拍照及影片以證明交功課。廣告強調這是雙贏，酒店可以增加收入的同時，家長亦可安心上班，不必再焦慮。

當地之後又陸續有兩家酒店推出服務，一是南京玄武蘇寧諾富特酒店的「防疫學習兩不誤帶娃套餐」，分別有高級間299元一個白天（3份午餐）、999元三晚（早中晚三餐各一人份）兩種套餐。另一是老牌酒店紫金山莊，推出單純託管上課不過夜的10小時套餐（含一份午餐），390元鐘山樓客房一天。此外還包含水上高爾夫授課一次和課餘帶孩子遊覽周圍風光。

而在上海，浦東文華東方酒店亦推出名為「文華『無憂網課』空間」的「托娃套餐」，標價5900元（人民幣．下同）4晚，提供一名7至16歲本市學生於豪華江景房上網課，每周一入住，周五下午6時延遲退房，期間有指定酒店專人陪護。而辦理入住期間，每間房須有一位成年監護人陪同，入住期間，成年監護人享有酒店餐飲和水療7折優惠（不含水療零售產品）。

由於一周5900元，一個月就要23600元，不少家長都覺得上述套餐太貴，工薪階層負擔不起，因而卻步，還有人指出不含三餐不妥，並認為酒店派人陪着也不放心，應由專業人士陪讀，「青春期的孩子，父母都管不住，酒店工作人員能管得住麼？」

不過也有不少人反應正面，認為這讓家長自由很多，並有利於家庭和諧，亦有助於受疫情打擊的酒店，屬雙贏商機。