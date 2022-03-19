山東留學生兩年未見家人　回國後選靠公路房間隔離與父母隔窗相望

受疫情影響，不少旅居境外的人士已有兩年未和家人團聚。一名山東女子近日學成畢業返國，為了父親一句「能看到你」的願望，她選擇了靠公路的房間進行集中隔離，與父母隔窗相望完成了一次提前的「團聚」。



據《新華社》報道，今年22歲的藍玉（化名）前不久畢業回國，完成在廣州的14日集中隔離後，需返回家鄉山東濟南再進行7日集中隔離。

剛到濟南當日，藍玉收到父親的消息說，盡量住在靠公路的房間，這樣就可以看到她了。藍玉說，「一開始我還有點迷惑，因為怕路邊車流量大、聲音太吵影響休息，但是問了一句後，我立刻就決定選擇路邊的房子。兩年沒有見面了，我也想盡快看到爸爸媽媽。」

到濟南當日，藍玉收到父親的消息說，盡量住在靠公路的房間，這樣就可以看到她了。（新華社）

到隔離地點時藍玉向工作人員提出了，想選擇靠路邊房間的想法，得知原因後，工作人員滿足了她的需求。隔離的第二天早上，藍玉接到父母的電話「快到窗邊來，我們一會就到啦，來看看你。」就這樣，藍玉一邊與父母視頻通話，一邊站在窗邊進行了一次隔窗相望，藍玉說，「當時我的眼眶瞬間就紅了。一直強忍著淚水，說話也哽咽起來。」

而就在前幾日，藍玉完成了隔離回到家中，與父母真正團聚。不少網民為之感動：「可憐天下父母心」、「世間所有美好，都恰逢其時」、「父母的牽掛是任何人無法代替的」。