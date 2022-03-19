創辦嬰幼兒教育機構12年　負債1億無家可歸　女創業家：不會跑路

3月17日晚間，一篇自述文章在內地爆紅，作者王榮輝是嬰幼兒託管服務品牌「紐諾教育」品牌創辦人，該公司曾是內地最大的托育直營連鎖品牌，估值達5億（人民幣，下同）。但受疫情影響，公司無力支撐只能關門，她變賣房產仍舊無力退費。



她在文章中提到自己「是一個失敗的創業者，一個負債纍纍的Loser，一個被人唾罵捲款跑路的騙子。實際上，我是傾盡所有，但仍舊在崗的老闆。」但王榮輝堅稱自己不會跑路，不會躲避。「只要我活著，我就會承擔起一切我該承擔的責任，努力償還一切我該償還的債務。」但她也坦言無法承諾退費日期。該文章在內地引發熱議，有內地網民認為疫情之下創業艱難，但也有網民抨擊她是在販賣同情，欠債還錢是天經地義的事情。



日前，王榮輝在其微信公眾號發表一篇名為《賣了4套房，創業12年，如今負債1億，無家可歸》的文章，她提到，自己經營的嬰幼兒託管品牌因疫情襲來倒閉無法退費被人唾罵是騙子公司前，自己也有過人生的高光時刻，「而且，彷彿就在昨天」。

王榮輝在文中詳述，自己2009年開始創業，前後賣了三套房，2019年將嬰幼兒託管服務品牌「紐諾教育」成為內地最大托育直營連鎖品牌，珠三角展店達到近40家，估值達5個多億，「我的公司經營得非常順暢，成本控制得相當好，團隊凝聚力一流，客戶口碑更是超級好，滿園率達到95%，從來不愁生源，全靠家長推薦」。但是，2020年新冠疫情之下，王榮輝幾十家直營的保育園關園停課了6個月，退費超過3,000萬，同時還有物業租金2,000多萬，老師工資社保2,000多萬。

王榮輝提到，公司再大，也經受不起疫情的反覆沖擊，「很快我們就耗空了公司多年積攢下的現金流。為了保證公司正常經營，老師員工不流失，家長能及時退費，我不僅把全家的積蓄拿出來，還個人擔保找銀行貸款1000多萬。」

她表示，自己這麼做是因為「以為疫情就跟當年非典SARS一樣，抗一抗，就過去了。」但王榮輝沒想到疫情反覆，一次又一次關園停課。「我就像一次次被懸掛在樑上，一次次被疫情吊打，可我卻死不屈服。我不停地籌集資金往園區填坑，以各種形式找銀行貸款。到最後，我不得不賣掉我自住的房子，繼續投入。我就像一個瘋狂的賭徒，掏空一切押注，只為最後一搏。」最終她連自己所居住的一套房子也賣掉了，負債一億元無家可歸。



王榮輝提到，園區因無法及時支付租金，遭到業主暴力鎖門、停水停電。二房東則為霸佔政府的拆遷商戶安置補償，直接把她的園區鏟平。

屋漏偏逢連夜雨，園區地產商見王榮輝園區經營不錯，違約強行收回辦托育，更要她自行處理退費。而由於王榮輝工資不能及時發放，員工老師分崩離析，罷工的罷工，「離職的離職，投訴的投訴」。投資機構也起訴她，得不到退費的家長也開始唾罵上門敲鑼，拉橫幅圍堵，上門脅迫退款。

王榮輝提到，自己反思「如果疫情一開始，我就及時止損，收縮運營，停止投入，直接關店歇業，會不會得到更好的結果呢？」可是，誰又願意承認這是天災？我只能承認這是我的失敗。她表示自己會努力還款，不會跑路，「只要我活著，就會承擔起一切該承擔的責任，努力償還一切我該償還的債務。」但王榮輝也坦言，她無法給出具體能還款的時間。

該篇文章在內地引發廣大討論，有許多網民支持她認為「疫情下，所有人都不容易」、「至少她沒有跑路，承諾賠償」但亦有許多網民批評，認為「欠債還錢天經地義」、「販賣同情，疫情下決策失誤該承擔責任」。