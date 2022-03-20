有片｜網購鱷魚一刀下去竟「復活」追向他？平台：發貨前皆除內臟

內地網絡流傳一段影片，有顧客用刀砍一隻鱷魚頭部時，鱷魚突然「復活」，迅速爬起來追趕男子，男子也被嚇得踉蹌而逃，影片中還傳來家人的尖叫聲。其後鱷魚雖然一度停止爬動，但稍後又繼續搖動尾巴和爪子。網傳涉事鱷魚是自阿里巴巴旗下鮮食平台「盒馬鮮生」。



近日，盒馬鮮生被指售賣活鱷魚。據網民爆料的微博顯示，有網民在盒馬鮮生網購鱷魚，以為是死的，結果菜刀砍下去鱷魚突然跳動。

內媒《都市快報》報道指，在手機的盒馬鮮生App搜尋「鱷魚」，跳出7則相關商品，其中6則是鱷魚肉，有分開賣的鱷魚掌（腿）、身段肉、鱷魚肉塊，以及整條鱷魚。整條鱷魚售價1888元（人民幣．下同），商家標註的產地是內蒙古的巴彥淖爾，一條標重10公斤，宰殺後整條冷凍包裝速遞到家。

網傳影片顯示，男子被「復活」的鱷魚追逐。（上游新聞）

對此，盒馬鮮生官方回應稱，針對這兩天流傳得很廣的聊天記錄，盒馬在售的鱷魚，是內蒙古正規養殖的暹羅鱷。商品為冷凍品，通過順豐速運從產地直發；發貨前均經過去內臟處理，正常情況下不存在冬眠、復活的可能。同時，盒馬方面目前也未收到任何關於鱷魚產品復活的投訴，如果有顧客購買相關產品發現任何問題，也可以隨時通過盒馬APP聯絡客服。

另外，盒馬方面表示，經過專業人士的觀察判斷，視頻內的鱷魚本身就是活的，且規格與盒馬銷售的鱷魚不符，所以他們初步判斷，消費者並非在盒馬購買的鱷魚。

事件引起不少網民熱議，有網民質疑影片發布者造假：「看他砍的那個姿勢就是知道鱷魚是活的」、「應該把最先造謠博眼球的人抓起來」，也有不少人表示：「才知道原來鱷魚也能吃」、「鱷魚是可以賣的嗎」、「沒吃過鱷魚，想問一下，鱷魚的魚刺多嗎？ ​」