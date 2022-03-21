白血病患藥物滯留河北轉運中心　速遞員從4萬件包裹中成功尋件

不少病患都需要依賴藥物治療。在河北滄州市獻縣打工的王先生患有白血病，受疫情防控影響，從河南老家寄出的藥物被滯留在快遞公司的轉運中心。

轉運中心負責人劉清亮得悉後，立即安排人手尋找包裹，未料先後有20多名速遞員應聲趕到。眾人花費3個小時，終從4萬多件包裹中找到王先生的藥物，並轉交警員協助送遞，「有人遇到困難，只要能幫，我們義不容辭」。



3月16日，河北滄州市肅寧縣物流產業聚集區辦公室，接到獻縣財政局工作人員的求助電話，因滄州市疫情防控，交通臨時管控，王先生的藥物被滯留在某快遞公司肅寧轉運中心，「藥在獻縣買不到，咱們要盡快把這個快件找到，送過去」。

轉運中心的負責人劉清亮立即聯繫正在宿舍休息的速遞員，並根據王先生提供的速遞單號，通過內部查件系統確定速遞所在的包簽號，「小件快遞運送時，會被分裝進各個大包裡。每個大包設有專門的編碼，裏面大約有20件快遞」。

不到10分鐘，接到通知的速遞員已趕到轉運中心。惟讓劉清亮沒想到的是，接到通知的明明只有8個人，卻足足有19個人到了轉運中心，「大夥兒這時候都在宿舍休息，聽到這消息的都來了」。綜合考慮下，劉清亮只留下接到通知的8個人，其餘則回宿舍休息，隨時待命。

受疫情影響，原本佔地不大的分揀區域存放了4萬多件速遞。 劉清亮於是分散人手，安排3人翻查閉路電視紀錄，5人留在分揀區尋找。由於轉運中心包裹多、空間小，剛挪出的包裹再次淹沒在「快遞山」，而閉路電視鎖定的存放點上並沒有找到對應的包裹，「這幾天快遞這麼多，一定是這個快遞包又被移動過」。

當晚7時半，本該在宿舍休息的速遞員主動要求換班，劉清亮於是讓新加入的人員騰出空間，重新搬移「快遞山」，而監控室的成員則順着原有的線索繼續查找。不久後，監控組成功鎖定包裹的位置，在分揀區的速遞員立即加快尋件，劉清亮則與物流產業聚集區的工作人員申請車輛通行證，「咱們爭分奪秒、分頭行動，可以節省時間」。

當晚8時，劉清亮等人成功尋回包裹。經肅寧縣物流產業聚集區工作人員與王先生核實快件信息後，劉清亮立即開車直奔肅寧縣和獻縣交界處，將藥物轉交警員手上，並由後者協助送往王先生手上。