吳尊一家四口火速移居中國　回覆網民：說到做到，要讓女兒學中文

吳尊過去帶着一雙兒女參加大陸節目「爸爸去哪兒」後受到當地觀眾喜愛，近幾年事業重心都在大陸。最近受訪時更透露，計劃今年要讓孩子到大陸讀書，讓孩子學好中文、感受中國文化。3月21日他透露，全家人已經搬到中國了！



吳尊今3月21日中午在微博發文，內容中提到全家人已經搬到大陸居住，更意外曝光全家的行李，包含共450公斤、23箱的行李箱，並宣告：「是的，我們來了CN。新的生活新的夢想，新的體驗，期待創造更多美好的回憶」。發文一出引來眾多大陸網友狂讚，而他也在留言區親自回覆網友：「說到做到，要讓小朋友好好學中文」、「感謝你們的熱情，好溫暖」。此外，也有網友誇讚吳尊搬家火速，而他則回：「時間不等人啊」。

日前吳尊透露有意帶着孩子到中國大陸讀書，此番言論卻遭大陸民運人士王丹批評：「為了錢，真是甚麼都幹得出來」，一度引發熱議。

相關文章：吳尊讓兒女棄澳洲赴中國求學 因疫情轉念「他們以後定會感激我」

相關文章：吳尊興奮宣布接種中國疫苗 「因為中國把疫情控制得太好了」

+ 63

延伸閱讀：

「大S閃婚」登微博熱搜一周遭疑買榜？S媽發聲了

否認要和具俊曄召開記者會 大S吐重逢舊愛心情

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】