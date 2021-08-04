吳尊花3年打造溫馨豪宅　寵初戀妻彌補瞞婚遺憾：一生只愛她一人

41歲吳尊與林麗吟結婚17年，育有一子一女，婚後生活非常幸福。早前吳尊更與網民分享其豪宅新居相片，吳尊透露除親自為女兒設計睡房外，新居為滿足孩子的童趣，不同角落亦擺放公仔造型擺設，吳尊更謂：「這夢想等了3年…家的幸福一直是我努力的動力，Home Sweet Sweet Home。」



吳尊更邀請家人一同完成傳統的入伙儀式。(吳尊@微博)

吳尊為讓家人有更舒適的居住環境，一直默默耕耘近3年才能購置豪宅，他更邀請家人一同完成傳統的入伙儀式，如在門前放鞭炮、佈置大紅布條等，寓言家庭能平安幸福。

吳尊曬出的新居照片，可見他選用孩子們喜歡的繽紛圖案、整屋布置得亦非常溫馨，而吳尊更發文表示：「從自己用心畫了30張至40設計圖，到所有建築材料和家具，這個充滿愛與溫馨的家就要完成了。」

吳尊更與網民分享其豪宅新居相片，透露除了親自為女兒設計睡房外，更於不同角落亦擺放公仔造型擺設，滿足孩子的童趣。(吳尊@微博)

不過，吳尊曾礙於「飛輪海」偶像身分，選擇瞞婚出道惹來粉絲猛烈的抨撃，但他默默為家庭花費心力，表現出「暖男」好老公與好爸爸的形象，慢慢改變網民對他的批評。吳尊的婚訊曝光以後，一改以往低調處理感情事的作風，更說服妻子林麗瑩參與婚禮真人秀節目《婚前21天》，將自己背後的家庭或是婚姻生活透視在幕前，更於完成與妻子林麗瑩拍攝婚照的承諾，彌補妻子對家庭的無私付出，大量網民亦被吳尊真誠的「寵妻」行為給感動。吳尊以行動證明他一生只愛妻子林麗瑩一人，永不變更。

【按圖看】吳尊親自為家人設計新局，屋內格局更滿足孩子的童真？▼▼▼

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吳尊為家庭選擇退出偶像組合 承諾給妻子補辦婚禮

41歲吳尊與林麗吟結婚多年，育有一子一女，婚後生活非常幸福。（吳尊@微博）

41歲吳尊選擇在2011年宣布退出台灣組合飛輪海，據說是為了抽出更多時間照顧孩子和妻子。兩年後，吳尊更選擇公開已婚的消息，冒著影響事業的風險，給妻子林麗瑩一個承諾，一份安全感。

或許在吳尊眼中，唯有盡力去愛才不會遺憾，他攜手出現真人秀節目《婚前21天》，在21天內為妻子籌備一個畢生難忘的婚姻，當時節目剛剛播出不久，「初戀夫婦」在節目中的甜蜜互動便述說著彼此經歷一點一滴，鏡頭下的幸福感表露無違，羨煞旁人。

【按圖看】吳尊與妻子林麗瑩在真人秀節目《婚前21天》補拍的婚紗照，相當的登對。▼▼▼

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吳尊自爆2004年出道前已婚 仍無阻寵妻甜蜜舉動圈粉

吳尊在網上公開自己與妻子林麗瑩剛剛相戀時的合照，多年過後，兩人的樣貌也沒有多大的轉變 (WEIBO@《婚前21天》)

吳尊與林麗瑩在節目中被問到結婚紀念日時，吳尊用堅定不移的口吻說：「是12月2日！」相反妻子卻說是5日。隨後節目展示兩人的結婚證書，結果竟然是由吳尊勝出。一個男人牢牢記着結婚日子，相信是每個女生都會欣賞的事情，但對於結婚年份，吳尊似乎沒那麼好記性，因為他曾公開結婚年份是2009年，現在則自爆是2004年，網民指責吳尊以已婚的身份出道是欺騙粉絲的行為，吳尊事後拍了道歉影片，稱自己忘記了，希望大家原諒。有網民仍不滿，更說要封殺他，但亦有網民被吳尊在節目中對妻子展現無限濃濃愛意，和兩人甜蜜的舉動所感動，平息怒火外，同時吸引更多的粉絲。

【按圖看】網民在微博留言對吳尊自爆2004年出道前已婚反應兩極▼▼▼

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吳尊想給「偉大的太太」一個名份

妻子林麗瑩剛介紹吳尊為「最好的老公」和「最偉大的爸爸」(《婚前21天》截圖)

吳尊在節目中介紹從未在螢幕中露面的太太為「偉大的太太」和「我背後的女人」，妻子林麗瑩剛介紹他為「最好的老公」和「最偉大的爸爸」，從字面上看來兩人對彼此都有一種難以言語的愛情故事在當中。當時還是飛輪海成員的吳尊擔心已婚的身份會影響前途，妻子甘願放棄任何的名份，做他背後永遠支持他的女人，一個照顧子女的好媽媽，同時也讓吳尊更愛更愛這位的妻子，因為或許沒有她的支持她不會走到現時那麼的遠。

我們一起完成太多的事了。唯一的小小遺憾，就是沒有一個婚禮，我也一直努力想彌補這個遺憾、這個夢想，她去年尾終於答應了。現在有機會好好的記錄下來，還跟大家分享。 吳尊

吳尊在節目中畫上一本屬於他與妻子的繪本故事 (《婚前21天》截圖)

有時愛情不需要太過畢露且太過張揚，林麗瑩知道丈夫是愛自己便好。但吳尊卻認為結婚是需要一個婚禮，如沒有是一個遺憾。於是，吳尊在節目中為了說服對方答應補辦婚禮，自己構思了一個「騎士與公主」的相戀故事，故事的藍本正正是他們在現實中的戀愛故事。

騎士是他，公主便是妻子林麗瑩，他用心在本子上繪畫出兩人的故事，沒有公主的騎士，失去了戰鬥的動力，天天為了可見公主而哭泣，最後公主為了支持騎士，而選擇獨身去找騎士，留在他的身邊。故事相當感人，感動一眾的粉絲外，更感動妻子，吳尊更在繪本上寫上還沒有完結的字句，目的是說明兩人還要走的路很多，更感恩這美滿的旅程有妻子的陪伴。妻子林麗瑩便甜絲絲的回應說：「我們一起來繼續畫下去。」畫面動人非常，也讓一眾的粉絲陷入兩人的幸福愛情當中，讓大家看見現實中仍有童話。

【按圖看】吳尊與妻子林麗瑩在節目《婚前21天》的甜蜜互動和照片。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】黎諾懿是圈中出名的「顧家好男人」，在2014年迎娶港姐李潔瑩後曾被閒言是「軟飯王」，但黎諾懿最終跨過差異努力工作寵妻，更憑著努力成功入住豪宅，與妻子李潔瑩組成幸福家庭，羨煞不少旁人。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】有傳陳慧珊轉行任英文老師，而陳慧珊曾經歷離婚但仍相信愛，再婚覓真愛丈夫當人生導師陪伴走過低潮。▼▼▼