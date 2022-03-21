疫情｜婚禮日新郎社區被封　河北新娘：自己扛行李嫁過去！

內地疫情持續蔓延，當局防疫力度加大，相繼出現有人被隔離在火鍋店、公司等情況。河北唐山一名女子前日（19日）結婚當天，睡醒才知新郎家的社區被封了。不過她相當樂觀，自己扛著行李嫁過去。事件曝光後，登上微博熱搜，網友紛紛祝福，「真的讓人感動」。



據《封面新聞》報導，近日河北唐山一名女子和家人，滿心歡喜地準備著即將到來的婚禮。不料就在婚禮的當天，新郎所在的小區因為疫情管控，整個小區被封閉，所有車輛和行人只能進入小區，嚴禁走出小區。

新郎開車到小區門口後，只能眼睜睜地看著小區的大門，但是無法出去。新郎把具體情況和新娘家說完，本以為新娘會失落、鬧脾氣或者延期舉辦婚禮。但是新娘和家人並沒有因此而推遲婚禮，因為選個良辰吉日並不容易，況且結婚請柬都已經送給了親朋好友。所幸，新郎和新郎兩家所在的小區距離並不遠。經過兩家人的協商，最終決定，新娘自己一個人帶著行李嫁過去。

新娘簡單收拾了一下，穿著紅色的禮服，提著大包小包就出門了。出門前還很開心地和家人道別：「祝我新婚快樂啊，拜拜！」娘家人帶著開心又不捨得的複雜心情，送新娘出門，告訴新娘等疫情過去了，再補辦婚禮。誰知新娘瀟灑地揮揮手，說「不補了，不補了。」畫面可見，在佈置得非常喜慶的婚房內，新娘戴著眼鏡分享這段經歷，「一會上我對象家。」

隨後，新娘到達新郎所在的小區，第一件事就是在小區做了核酸檢測。一起排隊的社區住戶得知新郎新娘的情況後，紛紛給他們讓了位置讓他們先做。做完核酸檢測後，新郎新娘在家裡舉辦了簡單的儀式。

雖然不是在大禮堂裡，但是該有的拜堂等流程都完成了，在家裡辦反添溫馨。該視頻上傳至網上後，網友們被新娘的樂觀所感動，紛紛為這對新人送上的美好的祝福。

網友都被新娘的樂觀感動，並祝福這場特殊的婚禮。還有網友表示，大喜日子，因為疫情不能像別人的婚禮熱鬧，但是有情人終成眷屬，兩位新人也算是經歷別人沒能經歷到的婚禮了。