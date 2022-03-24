上海人訴隔離慘況：90歲高血壓婆婆險斷藥　一個口罩需連續戴四天

上海疫情持續嚴重，昨日（23日）錄得983宗本土個案，其中979宗為無症狀感染者。近日微博一篇題為「一個上海居民的新冠記錄」的文章熱傳，文章作者聲稱其因為核酸檢測陽性而與其他人被送到醫院隔離，期間卻幾乎未得到任何照顧。作者目睹患上高血壓的長者面臨斷藥的困境，幾天後一間房4個人的狀態比進來之前變得更差。

上海市政府今天（24日）在回覆網民對這篇文章的查詢時稱，醫生已查過房、配好藥，長者欠缺的藥物方面，醫生會用其他藥來代替。



一名患癌留學生從英國返回上海，回國隔離幾天已經幾次在生死邊緣搶救（點圖放大）：

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熱傳的文章稱，由於作者的核酸檢測陽性，於21日凌晨被送到復旦大學附屬華山醫院（北院）隔離，在入院前其發燒症狀已經消失。

作者與另外3名「核酸異常」的人被安排共同住在一間房裡。在與其他人一起等候上房期間，她看到一個女子肚子痛得整個人在地上蜷縮著，但醫院的工作人員卻只讓她忍著，那女子說忍不了了，工作人員只說那也沒辦法，現在沒醫護人員。

截至隔離的第四天，作者也沒有見過醫生，護士也沒來過房間為他們做任何檢查，文章形容「這裡對我們做的唯一的事情就是投餵三餐，沒發過藥物、沒發過消毒用品，沒發過防護用品」，一位婆婆的口罩已經連續戴了四天，一位室友「喊著求藥，喊了三天，獲得一小包一次量的連花清瘟」。

文章又指，同住的一名九十歲的婆婆患有高血壓，起床翻身一次都要一分鐘，也沒有人來看過。婆婆稱她平常吃很多藥，之前已經向醫院登記過，但工作人員卻表示不知道。婆婆自己帶來的高血壓藥已經快吃完，面臨斷藥的困境。

文章稱，同房另一名女子一直發汗，每天會汗濕衣服好幾次，被子也濕了，但因為不能換也沒法洗，衣服和被子已經發臭。作者自己的感冒本來已經好了，隔離幾天後卻又「捲土重來」。文章稱，由於醫護和照顧的缺失，一屋四個人的狀態比進來之前更差了。

文章最後質疑，「以我自己為例，無症狀的感染者的症狀與普通感冒區別不大，但卻要經歷連續不斷的電話轟炸、與親人的分別、工作的停頓、未知的隔離、忽冷忽熱的環境，陌生人的混住，得不到滿足的用藥需求、不定的歸期時......經歷了這一切後，還有多少人可以只是『無症狀』？」

官方：醫生已查房

有網民今日在上海市政府的微信留言查問關於這篇文章的事，當局回應稱，反映問題的微博網友已更新了微博，表示醫生已查過房、配好藥，同屋的婆婆缺的藥，醫生說會用其他藥來代替。