疫情｜上海一名護士突發哮喘　因急診部停診耽誤救治而離世

近日，上海一名女護士突發哮喘，家屬就近將其送往工作的東方醫院進行急救，惟醫院急診部因疫情防控原因停診，無法提供救治拖延了治療時間，導致該護士不幸離世，終年49歲。



上海市東方醫院發布情況說明指，對周盛妮的去世深感痛心。（微博）

周五（25日），上海市東方醫院發布情況說明指，該醫院護士周盛妮，一直在院內從事科室相關工作。3月23日在家中哮喘發作，用藥後無法緩解。晚上7時許，家屬駕車送其就診。但由於該院南院急診部因疫情防控需要，正暫時關閉，進行環境採樣和消毒，家屬遂將病人送到仁濟醫院東院救治。及至當晚11時許，周盛妮因搶救無效去世。

上海市東方醫院稱，周盛妮工作勤懇，任勞任怨，是一名優秀的白衣天使。周盛妮同志的不幸去世，是醫院的損失，院方對她的去世深感痛心，並對她的親屬致以慰問。

有網傳消息指，周盛妮護士病發後以為是本院職工，可以入院救治，但保安卻恪盡職守未有准許其入內。而仁濟醫院東院即周盛妮去世的醫院，距離上海市東方醫院近10公里，亦是當晚上海市浦東區唯一提供急診服務的醫院。

網傳圖片顯示，周盛妮的前同事發文呼籲醫院的搶救室應該開放。（微博）

事件引發網民質疑，「現在只有新冠才是病，其它病都不是病了？」亦有網民指，「自己的醫院救不了自己的人」、「精準防疫也沒精準到位，普通的病人也沒能及時得到救治，到底在幹什麽啊」、「送醫四個小時找不到能救治的醫院，路上她該多痛苦 同為哮喘病人真的能感同身受」。

對此，上海市衛健委主任鄔驚雷表示，對該名護士因病不幸去世表示深切哀悼，並向家屬表示慰問。他指，作為同道感到非常難受。

鄔驚雷還說，最近有市民反映，看病就診遇到困難。醫院經常會發現有陽性感染者就診的軌跡，或常規篩查中發現有感染者，一定要加快對醫院流調，及時甄別風險人員，做好環境的採樣和消殺，盡量減少對正常服務的影響，尤其是急診服務，做好告知和引導，保障群眾的急救需求。