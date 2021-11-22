湖北女被鄰居圍堵辱罵終以命抵抗輕生　只因一條狗繩引起紛爭？

11月13日，居住於湖北武漢的35歲女子盧孝林，從32樓天台一躍而下身亡。

《紅星新聞》報道，今年9月份，盧孝林曾與小區幾名業主因為「放狗不牽狗繩」一事起爭執，後更被對方挑釁辱罵甚至毆打。

涉事小區的物業經理拒絕回應，表示事件正在調查，公司稍後會對外統一回應。武漢市公安局洪山區分局稱，警方已排除刑事可能。



報道指，11月13日早上7時半，盧孝林被人發現倒臥於其租住的武漢市金地聖愛米倫小區。有業主透露，今年9月份，盧孝林曾因小區幾名業主「放狗不牽狗繩」一事與對方爭執；在被狗追趕的過程中，盧孝林出於自我保護隨手從路邊撿起一條木棍趕狗隻。此後，她便被狗主人「挑釁辱罵甚至毆打」，一直持續到11月份。

盧孝林曾在業主群組中稱試圖向物業協調，「微信上除了讓我報警，沒別的，值班人，沒人」，又稱自己也找過社區，「但是社區也沒吭過聲，這麼長時間過去了，仍然每天被挑釁辱罵甚至被打」。

業主馬先生公開了業主群組中的聊天記錄，顯示11月12日早上，盧孝林在群組中發言稱，「在小區遛狗不牽狗繩的老太婆，每天早上在我上班的路上堵我，今天我已經走過去了，喊我『我今天也沒牽狗繩，你來打呀』」。受到挑釁的盧孝林於是準備用新買的打狗棍打狗，反倒被對方持棍毆打，「拿根又粗又長的棍子，我繞過去打狗，她拿棍子戳我，另一個老太婆抓住我，一路逼上前罵我」。

盧孝林又稱，「老太婆耍賴可以，我拿命來控告，我死了，這輩子她們都別想安生」。一位疑似放狗業主的親戚在12日下午3時許發聲稱「這幾天有個非業主的瘋婆子在群裡發瘋……我家小狗養了8年，從未發生過人狗不和諧的事，如果哪天有被它親吻的，那她絕對不是人類，是我們家狗的同類」。馬先生表示，自該人在群組中發聲後，盧孝林一直沒有發言，「再知道消息就是第二天早上七點多發現她跳樓了」。

死者家屬稱，盧孝林幼時曾被狗撲過，導致她對狗產生很深的恐懼感；她投身社會已10餘年，在一間媒體任職15個月，目前沒有成家，一人獨自居住在金地聖愛米倫小區。家屬表示，盧孝林優秀獨立、性格堅強，對於網上有人稱盧孝林是患有抑鬱症而自殺，家屬稱從未聽說過她檢查患上抑鬱症。

目前，盧孝林的遺體已被火化，小區內許多業主自發獻花祭奠盧孝林，並為她發起籌款，但家屬沒有接受，「很感謝大家，我跟他們說都捐出去吧」。