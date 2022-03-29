京東Bilibili裁員信變畢業須知　網民調侃：能否選擇留級？

京東、Bilibili（B站）接連傳出裁員。有網民爆料稱，京東將裁員信稱之為「畢業須知」，並恭喜被裁員工從京東順利畢業。無獨有偶，B站亦將裁員稱為「畢業日」，更將裁員說明流程稱為「bilibili畢業日各項事宜指引」。



《中國基金報》報道，網傳文件顯示，此次京東裁員覆蓋京喜、京東國際、京東零售、京東物流、京東科技等多個業務板塊，裁員比例10%-30%之間。其中，京喜四川、廣東等地的裁員比例高達100%，技術與數據中心的部分二級部門裁員在30%-50%不等，拼拼運營部的裁員比例在10%-20%。

《36氪》此前報道，有京喜員工透露，除湖北、河南、山東以及北京外，京喜的其他幾大區域都將被裁撤，京喜四川的員工近期已經被通知下架果蔬等品類，並集中關閉了一批自提點。

在接連傳出京東裁員的消息之際，有網民就在社交平台上載一張「致京東員工的『畢業須知』」，頁面開頭寫有「畢業快樂！恭喜您從京東順利畢業！感謝一路相伴！」等祝福語，內容則包括離職後社保公積金、人事檔案等如何辦理，以及申請背景調查、簽發離職證明程序等。

對於將裁員美化為「畢業」，有網民指京東只是為了掩蓋裁員的殘忍，更調侃稱「能不能選擇留級」、「不想被強制畢業」。據報道，京東「畢業須知」的離職指引過去一直都存在，並非本次裁員潮才出現。

同樣讓員工「畢業」的還有B站。去年12月，有知情人士在社交媒體爆料稱，B站電競部門正在裁員，裁員比例達 90%。今年2月，《澎湃新聞》引述B站內部員工指，去年年底到今年年初之間，B站有人員調整，其中游戲部門裁員比例接近20%，研發團隊裁員人數較多， B站遊戲部門部分員工年終獎僅有半個月工資。

隨着網上傳出京東「畢業須知」的離職指引，有網民亦上載了B站的裁員文案，公司將離職流程稱為「bilibili畢業日」各項事宜指引。有人認為，將裁員說成畢業，也許是參照日本文化，將選秀或團隊中成員的離開稱為「畢業」，更直言「錢到位…愛怎麼叫怎麼叫唄，『畢業』又如何，你就是叫『刑滿釋放』，『淨身出戶』我也無所謂，你高興就好」。