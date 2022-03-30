鄭州屋苑遭美團外賣「孤立」　騎手：保安曾把同事關進地下室

叫外賣已是許多都市人生活中不可或缺凡一部份，然而河南鄭州市一個屋苑近期卻被指遭到美團外賣騎手孤立，不配送到家，即使投訴亦無果。對於原因，有騎手表示，屋苑保安曾以業主丟了東西為由，把同事關進地下室，令他們非常氣憤。



事發於滎陽市索河路的藍山玖月小區，女子凌楠近日反映，自己在去年5月搬入，6月某日，她如常在美團App上下單了一份外賣，惟沒等多久，她就接到了外賣騎手的電話讓她到小區大門口外來拿，然後匆匆掛斷。一開始，凌楠並沒有多想，可之後半年多，在得知小區並無禁止騎手進小區後，她仍三番四次遭到美團騎手拒絕送餐進小區內，即使向客服反映亦獲答覆「無法解決」。

某次，騎手取餐後經過40多分鐘，始終沒有把外賣送到小區，最後只說讓凌楠取消訂單，遭拒後再稱「那你就等著吧，等我下班再說」。而即使給門崗打電話，表示讓騎手進入小區，騎手聽到後也依然聲稱「進不去」。

事發於滎陽市索河路的藍山玖月小區。（東風新聞）

去年9月，凌楠終於得知藍山玖月小區被孤立的緣由，一位年輕騎手表示，此前一位同事送餐時，被保安以業主丟了東西為由，關進了地下室不讓走，他們得知後非常氣憤，覺得受到侮辱，決定以後不再進這個小區的門，他同事寧可被差評也拒絕入內。10月，當凌楠再一次詢問時，一名騎手表示：「你們小區欺負人，我們領導說了，因為不送你們小區給差評扣錢了，他自己出錢補給我們。」

對於事件，藍山玖月的物業客服表示，沒聽說過小區保安曾將外賣騎手關進地下室一事，門崗一位工作人員則表示，他們從未規定不讓騎手進，只是不能騎車進，進門需要掃碼登記等，又指唯獨美團騎手很「特殊」，騎手總是當著他們的面打電話跟業主說物業不讓進，更曾與他們爭吵，說領導交代不讓送進去，「不慣業主這壞毛病」。

周日（27日），美團客服表示，已聯繫該小區站點負責人，對方承認藍山玖月小區長期存在配送不到目的地的問題，且一直未妥善處理，但就指自己從未下令禁止騎手配送進小區。