北京廣州等地推廣以「食安封籤」封好外賣　封籤損壞客戶有權拒收

3月1日，《浙江省電子商務條例》正式實施，其中規定外賣商家應使用封籤將配送的食品封口。事實上，自2018年起，北京、上海、廣東、江蘇、湖北、內蒙古等地先後推廣「食安封籤」，到底成效如何？



《南方都市報》報道，在廣州，約4成受訪餐飲商家會為外賣食品採用封籤封口處理，但使用封籤時無統一標準，材質以貼紙為主。同時，城中村個體餐飲店因成本考慮不用封籤，知名餐飲連鎖商家對封籤的態度較為積極，封籤會印上品牌標識和二維碼。

據介紹，「外賣封籤」是為了保障外賣配送環節的食品安全，防止餐食的外包裝在運送過程中被人為拆開或意外破壞，可確保外賣食品在配送環節的完整性和安全性。

目前，外賣封籤主要以貼紙封籤和塑膠封籤為主，其中貼紙封籤的銷量最火爆，有店舖月銷量超過10萬件，貼紙會統一印好標誌，註明「外賣安心封口貼」，價格可低至不足一分錢/張，有需要還可提供設計稿定制。相反，塑膠封籤成本較高，約1毫/個。

在封籤使用方面，大多數的餐飲連鎖店負責人都表示由公司統一安排。有餐廳負責人透露，以往是採取膠盒打包外賣，會統一貼上貼紙封籤，現時公司配備封口機，餐盒換成鋁製，鋁製餐盒打包時用封口機處理後，若中途開蓋會有明顯痕跡，相當於封籤的作用。

對於外賣封籤，大部分送外賣員都表示讚成，認為封籤可證明他們中途沒有拆開外賣，避免外賣出問題後要求他們擔責。同時，不少商家打包外賣處設有閉路電視，但外賣員送餐環節缺乏監控，若有外賣封籤，責任劃分會更清晰。

此外，市民都普遍支持外賣用封籤封口，認為封籤是外賣行業進一步規範的體現，不僅對買家而言更方便、安全，對外賣員而言也是一種保護，並建議外賣平台下單頁面對於商品有無封籤應做好標識，方便顧客選擇。