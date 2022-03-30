濟南90後男挪用公款4800餘萬判12年　為氹辣妹主播花2000多萬打賞

據內媒《​​山東商報》報道，濟南90後王磊（化名）挪用公款共計4800餘萬元（人民幣．下同），多數用於直播打賞以及遊戲充值，其中直播打賞2000餘萬元，遊戲充值1000餘萬元。當中，王磊看了直播女主播後怦然心動，為鞏固「榜一大哥」地位俘獲芳心而不停打賞。



王磊大學畢業後應聘至濟南某公司做出納，負責提供財務核算服務，每月工資5000元。入職後，他發現公司查帳不嚴，公司主要採取出納間截圖查帳。這種方式讓其發現財務漏洞，花錢找人修改帳戶網上銀行餘額截圖的方式來躲避公司查帳。

在挪用公款期間，王磊深夜在各大直播平台，看到身材火辣的女主播就打賞數萬元，成為了眾多女主播的「榜一大哥」。王磊表示，一開始很少刷禮物，後來主播引導他去刷禮物，還會組織他和別人「對戰」。為了誘導他打賞，主播會給他發些暴露照片和影片，說些情話。

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王磊說，「我還談了一個女朋友，我在她身上花了近一百萬元。」王磊的女友何丹住在王磊為其租下的豪華房子裡，日常生活費都由王磊負擔。

王磊愛玩網絡遊戲，挪用大量公司資金後，更肆無忌憚，瘋狂充值，購買大量遊戲裝備，高價找遊戲代練升級，前後充值了1000餘萬元。他說：「想過停止，但是我玩遊戲已經達到了一定地位，我想維持高地位的虛榮心，總覺得有人在遊戲上地位比我高，我也想升級到高地位。」

2020年，王磊用公司銀行帳戶在財務系統申請60餘萬元。不久後，王磊所在公司的財務負責人接到銀行電話，核實公司在不久前的一筆60餘萬元支出，經核查，發現這筆錢轉入王磊名下帳戶。王磊剛被發現時拒認挪用公款，隨後公司在王磊銀行帳戶中，發現大量從公司帳戶轉入的款項。王磊遂承認自己挪用公司資金4800餘萬元，並在公司財務經理和人事部員工陪同下向警方自首。

濟南高新技術產業開發區人民法院近日作出一審判決：以職務侵占罪判處王磊有期徒刑12年，並處以沒收個人財產80萬元。被告人王磊對控罪沒有異議。

網民表示：



「4800萬才判12年？賺翻了。」

「缺乏監督的權力導致絕對的腐敗。」

「4800萬正兒八經娶個媳婦都能娶到多優秀的了。」

「女朋友聽說挪用4000多萬才花她身上100多萬，一定氣得要死。」