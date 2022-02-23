江蘇八孩母案｜安徽女大學生失蹤二十年　家人借網絡力量尋人

徐州豐縣八孩母事件轟動全國，江蘇省委省政府23日（周三）公布調查結果，指事主從雲南到江蘇曾被二次販賣，最終被董某民（八孩父親）的父親買下，嫁給董某民。

安徽一名女大學生於2002年失蹤，近日一系列婦女被拐賣案件被廣泛關注後，這名失蹤女大學生的家人也開始嘗試通過網絡尋找她。



據《澎湃新聞》23日報道，武麗娜於2002年5月在滁州老火車站附近失蹤，當時她就讀於滁州師範專科學校（現「滁州學院」）二年級，失蹤時年僅20歲。

武麗娜的妹妹武婷婷表示，當時「我們家住在滁州老火車站附近，是鬧市區，她早上說出去找朋友順便買信封，就這樣消失了，沒有任何線索」。後經警方調查，武麗娜當天確實去見朋友，但朋友表示在家裡聊會兒天後武麗娜就離開了。

在武麗娜失蹤後，家人也曾懷疑過她可能被拐賣。武婷婷稱，「因為以前的火車站附近都比較亂，如果說是兇殺，一直沒有找到屍體；如果說是綁架，也沒有接到任何勒索電話」。

自武麗娜失蹤後，其父母一直在通過各種途徑尋找她，但失蹤區域沒有閉路電視覆蓋，當時網絡也不發達，發出的尋人信息杳無音訊，甚至還引來了很多騙子。

武麗娜的父母多年來沒有放棄尋找武麗娜，但武麗娜母親終究在2017年抱憾離世。在2018年，武麗娜一家居住的老宅拆遷，但武麗娜父親仍堅持住在同街區的小區，以等候武麗娜有天回來團聚。

家人冀警方重啟調查

近日武麗娜一家決定借助微博、抖音等社交平台尋找武麗娜。武麗娜父親也前往滁州市公安局，希望能夠重啟調查，但沒有得到準確答覆。武麗娜一家希望警方能重新採樣DNA（2010年曾採樣），通過大數據比對、人臉識別等方式，來再次嘗試尋找武麗娜。

武婷婷表示，「我希望二姐（武麗娜）還活著，但又不希望她遭遇被拐賣的殘酷欺凌」。