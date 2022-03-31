山東男耗時1個月給女友媽媽做手袋　為伯母專門研究掐絲琺瑯工藝

據《山東商報》報道，山東濰坊一位男生給女朋友的媽媽耗時一個月花並半個月生活費，邊學邊為女朋友媽媽做復古手袋，還專門為此研究國家級非物質遺產「掐絲琺瑯」工藝。



報道稱，女朋友林同學表示，男朋友為了給她媽媽做手袋，還自己研究了掐絲琺瑯工藝。在學習做手袋和掐絲琺瑯工藝時，男朋友也失敗過很多次，但是他沒有放棄，他覺得掐絲琺瑯工藝比較復古，適合女朋友媽媽的年紀。

她說，因為邊學邊做，男朋友經常做到晚上八九點鐘，用時近一個月才做好。做完以後讓她回家送給她媽媽，媽媽收到包後很開心。不過，因為男朋友和她媽媽沒見過面，媽媽收到手袋也有點不好意思。

據台灣國立故宮博物院介紹，琺瑯是將琺瑯釉藥塗覆在金屬胎燒製而成的工藝。「掐絲琺瑯」發明最早，是先以銅絲框格，填施各色釉料，反覆燒製，再打磨、鍍金而成；元朝由西方將製作技術傳入中國，明代發揚光大，景泰年間達到創作高峰，俗稱為「景泰藍」，蓋因景泰年間（1450一1456）宮廷作坊所造的琺瑯器最富盛名之故。

網民表示：



「這男生真會辦事，以後娶她女兒，丈母娘首先同意。」

「小伙子這麼暖，相信對自己媽媽肯定更好。」

「這款式，也只能送女友媽了，話說原本是不是打算送女友。」