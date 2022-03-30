疫情｜唐山七工友遇封區困毛坯房內打地舖　社區指可幫忙採購物資

河北唐山路北區全域因應新冠肺炎疫情於3月19日12時起實施嚴格封控管理，而馨秀園北區7名工人被封控在只有門框沒有門，牆面地面僅做基礎處理而未做表面處理的毛坯房（又稱為初裝修房）內。當事工人魏先生周二（29日）表示，這幾天他們就在房內打地舖。社區方面則表示，可幫忙採購物資。



3月18日，魏先生和6名工友進入唐山路北區馨秀園北區一戶兩室一廳的房子開始施工，房子逐漸被拆成了毛坯房。翌日一早，他們繼續到現場施工，但上午9時多，當得知屋苑將要封控，魏先生隨即跑到門口詢問時，卻為時已晚，已經出不去。

據悉，被封控的7人還有一對夫妻，涉及6家人，這幾天他們就在毛坯房打地舖。幸而，屋內還能用電，並有業主留下的冰箱。為了方便，工友們還搭了個簡易的洗手間，再加上家人送來的物資、電炒鍋等，算是解決了當務之急。魏先生將情況透過影片發布，除了家人外，附近的居民也留言表示可以送些物資過來，另外還有熱心大姐送來的衣服，不過由於吃住及生活已不成問題，魏先生沒讓其他網民再送。

不過魏先生不解馨秀園小區為何當日9時多就開始封控，沒提前通知，且根據路北區委宣傳部的微信公號的通告，路北區全域是19日12時起實行封控管理的。對此，馨秀園社區居委會工作人員稱，社區接到通知時就開始嚴格落實封控管理了，並非從12點才開始，為的是避免人員流動。

而就魏先生等人情況，工作人員指他們也有跟受影響的工人們取得聯繫，並詢問他們的需求，而每個社區都有對口的生活必需品應急保供超市，他們有組織工作人員幫忙採購生活物資，「但這些物資不是免費發放，需要自己付錢」。