疫情｜長春蔬菜批發市場爆疫引供應短缺　當局就市民買菜難致歉

吉林省的本土疫情持續嚴峻，昨日（28日）新增1055宗確診個案及812宗無症狀感染者。而受到疫情影響，長春市的蔬菜供應出現短缺情況，當局為此致歉並提出緩解方案。



長春市當局就市民買菜難致歉。（央視新聞）

長春市副秘書長劉任遠在今日（29日）舉行的疫情記者會上指，由於長春市東北亞糧油、海吉星兩大蔬菜批發市場突發疫情而臨時關閉，加上全市疫情形勢嚴峻，保供人員上崗嚴重不足，導致市民買菜難，部分市民在網上訂購後，採購的商品遲遲不能到家。

劉任遠說，為此深感焦慮上火，並向廣大市民表達深深的歉意。為了解決買菜難問題，省委省政府統籌啟動聯保聯供機制，市政府組織多渠道加大備貨力度。每天將有1000噸左右「蔬菜包」直達長春，緩解分揀、配送人員不足問題。

此外，有網傳消息指，有外省捐贈長春的蔬菜被當地「歐亞超市」加價專賣給市民，引發關注。長春歐亞集團發聲明稱，目前為止，該集團未接到任何蔬菜捐贈，公司將對惡意造謠中傷者依法追究其法律責任。

而針對長春蔬菜供應問題，《環球時報》特約評論員胡錫進發文指，各地封控期間，政府一定要對抱怨性負面輿情有承受力，「老百姓的生活被打亂了，怎麼可能沒有怨言？」政府此時千萬不要為平息一般性負面輿情花太多心思，出現輿論危機，要用快、誠、實來應對。

胡錫進表示，輿論引導要多用行動來帶動，論述要與語境相協調，要避免簡單粗暴。正面輿論千萬不能通過人為組織「製造」出來。那樣幹沒意義，而且很容易露餡穿幫，引發更大負面輿情。