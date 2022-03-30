夫妻情深｜南京大火女子被丈夫捨身救下　惟傷勢突惡化終離世

早前「南京街區大火丈夫捨身救妻」的新聞感動不少網民，據內媒《紫牛新聞》報道，繼在火災中捨身救妻的男子陳某在3月21日離世後，被救下的妻子王某的家屬告知，在3月29日早上7時左右王某病情突然惡化，經搶救無效後離世。



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家屬表示，「很突然，明明第二次手術後都是好好的，眼睛睜開了，還有精神，還知道餓要吃，誰也沒想到會這樣。」王某此次突然病情惡化，疑似是因為傷後感染導致。從家屬處了解到，目前雙方家屬還在南京鼓樓醫院辦理相關手續，稍晚將把王某遺體送往此前存放丈夫陳某的殯儀館處。

目前，夫婦倆留下的三個孩子讓家屬揪心。 據王某的二妹表示，一個小孩上初中，兩個上小學，他們天天哭。

此前雙方家屬通過水滴籌平台，已籌集愛心捐款120餘萬元（人民幣，下同）用於傷者治療。陳某哥哥表示，目前雙方家屬都很悲痛，考慮到家中還有三個孩子和治病欠下的巨額款項，家屬希望能和籌款平台商量，能否留下一些捐款。

陳某哥哥透露，在此前搶救夫妻二人時家中約借了七八十萬元外債，如今希望破滅，家屬只好面對現實，努力渡過債務的難關。

水滴籌公關部門侯先生表示，剩餘款項原則上是要退還捐款人的，但類似這個案例的特殊情況下，如果想要將後續款項留給孩子，需要有贈與人評議，也就是徵得捐款人同意。侯先生還說，目前平台方正在跟醫院確認花費及剩餘款項情況。

水滴籌南京區域負責人蘇經理稱，「籌款是為了治療，所以剩餘的愛心捐款將按照比例退回給捐助者。但考慮到這家人此前為治病四處舉債，我們將向上級部門申請看能否對他們可證實用於治療的借款進行報銷。」

有不少網民表示難過並表示：



「今生緣，來世續！ 願三個孩子健康、平安、快樂成長！」

「我在水滴籌捐了，不要退，同意留給孩子，但希望平台監督真正用在孩子身上。」

「國家鼓勵多生，鼓勵生三胎，像這種意外事件的發生，希望國家站出來，資助這三個孩子長大並讀書。不然，誰敢生二胎三胎，留下孩子實在是可憐！ 」