夫妻情深｜南京街區大火丈夫捨身救妻　嚴重燒傷於凌晨去世

3月13日上午，南京市雨花台區龍鳳佳園街區內發生大火。大火中丈夫陳某在陽台內緊緊拉住妻子的手臂，自己則置身火海並於今日（22日）凌晨傷重不治。

影片中，在被消防員救出後，體力不支的女子說：「先救我老公」，讓許多網民十分同情。



據「南京消防」發布的影片顯示，事發時女子站在露台外側，她的丈夫陳某則在露台內緊緊拉住妻子的手臂，直至消防員到場撲滅大火，丈與消防員合力救回妻子。

「紫牛新聞」報道稱，家屬表示，今天（22日）凌晨1時30分左右，嚴重燒傷的丈夫陳某傷情惡化，不幸離世。陳某的哥哥在電話中抽泣表示：「現在家裏在給弟弟安排後事，接下來依然會努力籌錢搶救弟妹。」

據報道，事件中受傷妻子的妹妹王女士說：「很痛心姐夫的離世，他想保護的姐姐現在恢復情況良好，今天將進行第二次手術，但後續如果沒有足夠資金治療的話也很難治癒。」

此前在ICU被搶救的陳某。（紫牛新聞）

事件發生後，內地社會各界參與援助。在家屬發起的水滴籌募上，截至今日9時已獲得24.8萬元（人民幣．下同）捐款，並已獲得其他渠道捐款近10萬餘元。

網民紛紛表示：



「他妻子該有多傷心，這個男人真的很愛她啊。」

「這可能就是嫁給了愛情吧。」

「易求無價寶，難得有情郎。」

「這個老公是真愛了，如果是我老公，估計跑的比兔子還快。」