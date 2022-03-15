夫妻情深！住宅大火妻危站露台　老公為護妻被嚴重燒傷仍緊捉不放

內地江蘇省南京市昨（13日）發生1宗住宅火驚，單位失火時1對夫妻無路可逃，丈夫情急之下讓妻子躲到露台外，他則留在屋內緊緊拉着妻子，以免對方墮樓。當消防員到場時，丈夫已經全身嚴重燒傷，但仍拼命捉着妻子不放，片段曝光後引來網民熱議，對丈夫情深表示動容。



內地江蘇省1對夫婦日前遇上家中失火，站在屋內的丈夫緊緊捉住躲到觶台外的妻子。（微博影片截圖）

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事發於江蘇省南京市，1對夫婦發現家中失火，但無法開門逃出，丈夫見狀立即讓妻子躲到露台外面，惟因害怕妻子一個不小心墮樓，他便在屋內緊緊拉住對方，但大火卻令他嚴重燒傷。

據報當消防員衝入火場救援時，丈夫即使皮膚已嚴重燒傷，但仍拼命拉着妻子，而看到消防員時，但仍在擔心妻子的人身安全；目前夫妻已送醫治療。

事發一刻被街上的民眾拍下，網民看後紛紛大讚「這樣的男人值得一輩子珍惜」，被人夫的護妻行為所感動，「還有這樣的男人，真好，再次相信了愛情」、「爺們！讓我又相信了這世界還是有真愛」、「這種才算是真愛」、「讚讚讚爺們，你老婆嫁你，真的是嫁對了」。

男司機遇車禍半身被困 孕妻來電即叫消防員別出聲 網民：真男人▼▼▼



過往黑龍江1宗車禍曾引起網民熱議，涉事男司機駕駛裝滿西瓜的貨車途中與其他車輛相撞，他半身被卡在車內無法動彈，正當消防員趕至現場拯救，設法想拉他出來時，男司機的手機響起，他竟立即叫消防員別出聲，之後又叫消防員優先看管好放在車內的錢。雖然男司機要求多多又激動，但有救護人員解釋，其實他當時是接獲懷孕妻子來電，擔心妻子而做出有關舉動，所以消防員都非常配合。車禍都有洋蔥，網民得悉背後原因後，大讚他是真男人。



男司機在接車後下半身被困，但一聽到懷孕的妻子來電，馬上叫消防員別出聲。（微博影片截圖）