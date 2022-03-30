上海疫情｜清潔工遇上封區　公廁「紮營」住5天4夜為居民解「急」

因應新冠肺炎疫情，上海鳳城三村（西）小區日前突被封控管理，這對當公廁清潔工人的李春巧來說是她從業以來最難熬的時刻，由於部分居民樓沒有衛生設施，為解居民、志願者等的如廁需求，她無懼異味在公廁「紮營」，一連住了5天4夜，成為「逆行者」。



據了解，鳳城三村（西）小區十分老舊，有兩棟居民樓沒有廁所，居民只能到小區內的公共廁所。然而3月17日，小區突然進行封控管理。李春巧憶述，當日她清晨5時到小區門口，被保安告知進了就出不去，她於是跟公司商量，為了公廁的正常開放仍然進了小區。

不過她隨即面臨現實的問題，就是晚上睡覺以及吃飯問題，加上公廁人來人往，客流量比封控前反增，憂慮感染風險，一時間各種壓力壓在她肩上。幸而公司班長立即為她送來躺椅、棉被、床墊、毛巾肥皂等，並帶來了5套防護服和足量的口罩、手套、護目鏡、消毒水等，而班組內的同事楊姐剛好住在小區中，會定時為她送來飯菜。

在公廁紮下營來的李春巧並不意味着安然生活，她表示，廁所除了多了許多出不去的居民用以外，還有很多每天來做核酸的志願者及工作人員，也因此，按照作業規範必須跟蹤保潔的她，工作量幾乎翻番。與此同時，公廁的防疫消毒要求也更加嚴格，幾乎每隔半小時，她就要用消毒水把每個角落噴灑一遍，令口罩內充滿水汽，而得知有人睡在公廁後，一些居民凌晨4時多就會來敲門，她索性就打開大門，提前為居民服務。

那幾晚，當地剛好下大雨，公廁總有股怪味，李春巧只好點上蚊香，手機群組內更是充滿同事的安慰。她談起這段經歷時，坦言自己一開始有怨言，但想到疫情如此嚴峻，她認為「總得有人守在崗位上」，加上居民和居委會送來的物資及食物，讓她感到自己並不是一個人在戰鬥。