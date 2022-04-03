廣州男購SONY電視樣品近3年後維修遭拒　市消協：接訴會派員調查

近日，廣州李先生向內地傳媒反映稱，2019年8月，其花費9100元（人民幣．下同）購買了一台索尼（SONY）電視，近期頻頻黑屏，申請售後，索尼官方售後維修點卻以發票上有「樣機」(樣品機)的備註，拒絕按照三包政策上門維修。

廣州市消費者委員會表示，如果商家以樣機為由拒絕按照三包政策提供服務，消費者可以向消費者委員會投訴，將會派專人調查處理。



據澎湃新聞報道，李先生稱，2019年8月，自己在廣州廣百商場索尼電視門店購買了一款價值9100元的索尼液晶電視機。在使用2年多後，近期頻頻出現黑屏，「突然會黑屏，聲音還有，然後就看不了，等一天可能會好，但看一會又黑屏了。」

3月27日，李先生通過索尼中國官方微信公眾號預約上門維修，顯示由索尼官方授權維修站廣州市花都區新華遠之光電器維修接單，「預約後，維修點問我有沒有發票，我當時沒找到發票，他們就讓我拍電視機的序列號，通過序列號他們查詢說這個電視機是2018年生產的，應該超過了三年的保修期，我當時就很詫異，保修期難道不是應該按購機時間來算嗎？」

發票左下角有手寫「樣機」二字。（澎湃新聞）

李先生說，通過他的溝通，對方同意按照發票日期來計算保修期。隨後，李先生找到發票，發票顯示該電視購買於2019年8月25日，但李先生稱，維修站又以發票上有「樣機」(樣品機)的字樣為由，不能按照新機的主要部件保修三年來維修，需要請示領導才能上門維修。

對此，索尼中國官方客服人員表示，按照規定，索尼液晶電視機的樣品只提供整機保修1年的服務，不提供主要部件保修3年的服務。

對此，廣州市消費者協會工作人員表示，按照三包政策，液晶電視機統一實行整機保修一年，主要部件保修三年的三包服務，其中不區分樣品機或者新機，如果商家以樣品機為由拒絕按照三包政策提供服務，消費者可以向消費者委員會投訴，將會派專人調查處理。

4月3日，李先生說，維修站同意先派工作人員上門檢修，但對於是否能按照主要部件保修三年的規定進行保修，沒有給出明確答覆，「如果他們繼續以樣機(樣品機)為藉口不保修，我一定會維權到底，這屬於欺騙消費者。」