無養殖證可買活體速遞到家最平僅288元　鱷魚可當寵物飼養嗎？

相信不少人養寵物都會以貓狗為主，亦有人會選擇雀鳥、魚、兔子甚至是爬蟲類動物。

不過，在內地的社交平台上，有鱷魚養殖戶公開表示可以對外售賣活體鱷魚，即使買家無資質飼養殖鱷魚，養殖戶仍表明可出售鱷魚，甚至會手把手教買家如何將鱷魚當寵物飼養。



《紅星新聞》報道，在社交平台上，多個標註為某地鱷魚養殖戶的帳號上載養殖影片，宣稱可出售活體鱷魚，顧客在家也能養鱷魚，且有「鱷魚均為合法養殖，人工培訓」等介紹。其中一條「在家養鱷魚會違法嗎」的影片中，拍片者表示其售賣的寵物鱷魚是通過人工培育，並非野生動物，是林業局批准合法養殖，可以上市流通；在另一段影片中，拍片者詳細講解在家飼養鱷魚的方法。

來自山東的鱷魚養殖戶李先生稱，飼養鱷魚除了前期場地佈置、資質辦理和品種引進方面需要花錢，後期的花銷不大，「因為鱷魚生命力頑強，所需食材便宜，也幾乎不生病」；鱷魚成熟後就可對外出售，鱷魚皮可以做成昂貴的皮革製品，頭、腳、爪、牙、脊骨等可加工成紀念品出售，鱷魚的腺體、皮囊、肝、膽等可以入藥。

不過，對於非養殖戶的買家而言，飼養鱷魚並非易事。李先生介紹，飼養鱷魚需要有大魚缸，且水溫要保持恆溫，注意安全防護。為保穩妥，個人買家最好到當地林業局辦理養殖證件，以免被發現後鱷魚被沒收。

有鱷魚養殖戶介紹，鱷魚價格視乎品種、長度，最便宜的是25至30厘米長的暹羅鱷，一條只需288元，30至50厘米長的灣鱷則要價6200元，並聲稱個人買家可在無證情況下購買活體鱷魚，若有需要可另加錢購買全國鱷魚養殖標識，證明是合法。

另有養殖戶表示，在其基地批發或零售購買商品鱷魚，可以免費代殺或活體發貨，「大多購買活體鱷魚的顧客會將鱷魚帶回去售賣，因為活體鱷魚更加新鮮，殺好的肉需冷凍後發貨，相對來說就沒那麼新鮮」。

對於將鱷魚當成寵物飼養在家，福建福州市海洋與漁業局相關工作人員解釋，鱷魚養殖戶所養殖的鱷魚屬於食用型，不能當作寵物餵養，任何人在未辦理養殖證的情況下，私自飼養鱷魚屬於違法行為。

《野生動物保護法》規定，未取得人工繁育許可證繁育國家重點保護野生動物，將由縣級以上人民政府野生動物保護主管部門沒收野生動物及其製品，並處野生動物及其製品價值一倍以上五倍以下的罰款。

針對可以速遞方式運輸活體鱷魚，該工作人員稱，若買方沒有養殖證與許可證，賣家不可活體發貨，而前述的全國鱷魚養殖標識只能作為一個追溯標識，不能將其當作鱷魚可作為寵物飼養的證明。